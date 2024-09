ENIX riconferma la sua partecipazione al Lake Como Design Festival, dal 15 al 22 settembre 2024, con il progetto del LIGHT temporary restaurant: ristorante a cura degli chef Samuel Carugati e Elisa Raieri, aperto al pubblico per tutta la durata della manifestazione e allestito nella Serra del Grumello.

Il brand, sponsor del ristorante insieme a Davide Groppi, Pedrali, Antinori, Acqua Chiarella e Caffè Milani, incontra con questa installazione il mondo della cucina rivestendo il bancone a vista e i piani circolari dei tavoli.

Realizzati in collaborazione con Pedrali, i tavoli da pranzo propongono il materiale in otto colori differenti, caratterizzati da nuances suggestive, opacità e dall’inconfondibile effetto soft touch di FENIX.

LIGHT temporary restaurant si inserisce all’interno del Lake Como Design Festival, appuntamento annuale che si sviluppa all’interno di luoghi storici e inediti della città instaurando un dialogo tra storia, architettura, design e arte grazie a mostre, talk ed eventi. La tematica scelta per l’edizione 2024 è la leggerezza, che ha guidato anche la progettazione e l’ideazione del temporary restaurant e della proposta gastronomica. La location, concepita per essere un luogo leggero ed essenziale, è caratterizzata da imponenti vetrate e trasparenze che lasciano spazio a giochi di luci e ombre creati dalla natura circostante.

Inoltre, la Serra del Grumello ospiterà durante tutta la durata del festival una serie di talk, promossi da Parola Progetto e moderati dal giornalista Paolo Ferrarini, che vedranno protagonisti i designer autori dei progetti della Contemporary Design Selection, una delle mostre principali della manifestazione.

La disposizione dei tavoli tondi su una pianta rettangolare delinea un percorso cromatico e tattile intervallandosi alle eleganti finiture della location storica. Sulla sinistra, tre tavoli in FENIX® Rosso Namib, Viola Orissa, Giallo Evora, che ospitano sei commensali ciascuno, proseguendo al centro, il bancone a vista in FENIX® Nero Ingo dove avvengono preparazioni e impiattamenti scenografici. Infine, a destra, fa da padrone un grande tavolo di diametro 160 cm, in FENIX® Blu Shaba, intenso e raffinato, circondato da quattro tavolini con dimensioni più contenute in Verde Kitami, Verde Comodoro, Rosso Askja e Grigio Aragona.

La palette selezionata, elegante e variegata, punta a mostrare la versatilità del brand, capace di personalizzare qualsiasi superficie mantenendo al contempo un’armonia potente ed equilibrata.

Dopo la presenza durante l’edizione 2023 con l’ambizioso progetto “Returning to Villa Casa Bianca”, FENIX torna al Lake Como Design Festival per rimarcare il suo forte legame con il mondo della progettazione e con il settore dell’hospitality, che si tratti di ambienti o della creazione di complementi di arredo su misura.