Esaltare le ciglia con il nuovo PHYTO-NOIR mascara di Sisley Paris

È il momento di fare spazio in borsa al mascara Phyto-Noir, l’ultimo arrivato nella prestigiosa gamma Sisley che non solo rende più belle e voluminose le ciglia fin dalla prima applicazione, ma agisce contemporaneamente come un trattamento di bellezza, per migliorarne l’aspetto nel tempo. Con un duplice risultato: volume 15 volte maggiore con l’applicazione e ciglia nude visibilmente trasformate dopo un solo mese di utilizzo.

Sfruttando la texture modulabile del mascara, lo scovolino a forma di clessidra (appositamente progettato) afferra le ciglia alla radice e poi scivola per scolpire lunghezza e volume fino alla punta, rivestendo ciascuna ciglia in modo uniforme per un effetto che apre lo sguardo. Le sue fibre delicate distribuiscono la quantità ottimale di prodotto, lasciando le ciglia sorprendentemente morbide, flessibili e più folte.

Per sviluppare la formula fortificante di Phyto-Noir, la Ricerca Sisley si è rivolta allo straordinario potere rivitalizzante della Pianta della Resurrezione. Questa pianta (unica nel suo genere) cresce in paesaggi estremamente aridi e desertici ed ha la capacità di sopravvivere a condizioni difficili, entrando in una specie di “letargo”. Tuttavia, a contatto con l’acqua, si apre e riprende vita. Associato a un peptide vitaminizzato, l’Estratto di Resurrezione concentrato di Phyto-Noir esercita un triplo effetto sulle ciglia: ancoraggio migliorato, maggiore crescita, maggiore spessore,

Dopo un solo mese di utilizzo, questa formula nutriente all’avanguardia aiuta a stimolare la crescita delle ciglia e a ridurne significativamente la caduta al momento della rimozione del make-up (mai più ciglia sui dischetti struccanti di cotone). Il risultato sono ciglia più belle e folte, che appaiono più dense, lunghe, spesse e forti, anche senza mascara.

Per completare il make-up, dopo l’applicazione di Phyto-Noir, ecco il nuovo eyeliner nero Ligne Noire di Sisley. L’eyeliner con punta in feltro, facile da applicare, è un must-have essenziale per gli occhi, sia per un look delicato da giorno sia per un sontuoso glamour da sera. Grazie alla sua punta delicata ma decisa, la formula liquida altamente pigmentata scivola in modo fluido per creare una linea netta e pulita, abbastanza intensa da non richiedere nuove applicazioni. Subito asciutto, l’eyeliner permette comunque di correggere il tratto in caso di errore. Una volta applicato, il suo colore a prova di sbavature dura fino a 12 ore, accompagnandoci fino a sera con sicurezza. Inoltre, la sua formula arricchita con peptide vitaminizzato aiuta a mantenere ciglia più forti, folte e lunghe, giorno dopo giorno.