Il makeup urban-chic per l’autunno lo propone Eisenberg

Con l’autunno alle porte e il ritorno alla routine quotidiana, è il momento di rinnovare il look e affrontare la città. Eisenberg Paris propone il suo make-up sofisticato in pochi semplici gesti. Che si tratti di un meeting mattutino o di un aperitivo serale, questa selezione è progettata per offrire un risultato impeccabile e duraturo: ogni prodotto è un alleato essenziale per chi desidera affrontare ogni giornata con stile, raffinatezza e un tocco di classe. Qualche esempio?

Fond de Teint Correcteur Invisible by Eisenberg

Fond de Teint Correcteur Invisible si fonde perfettamente con la pelle, correggendo le imperfezioni e donando all’incarnato un effetto naturale e

radioso. Gli estratti di Melograno proteggono la pelle dai radicali liberi, mentre l’olio di Mandorle dolci nutre e idrata in profondità. Con una tenuta di

12 ore e una protezione SPF 25 PA+++, è il compagno ideale per affrontare le sfide della giornata con una pelle sempre luminosa e protetta.

Correcteur Précision by Eisenberg

Correcteur Précision è indispensabile per uno sguardo fresco e riposato. La sua texture fluida e leggera, arricchita con Calendula e la Formula Trio-Moléculaire®, attenua occhiaie e imperfezioni, assicurando un’idratazione continua per 8 ore. Grazie all’applicatore sfaccettato, garantisce un’applicazione precisa e modulabile, ideale per correggere piccoli difetti e illuminare l’incarnato, regalando un look fresco, naturale e duraturo.

Définition Sourcils & Base pour les Cils by Eisenberg

Définition Sourcils & Base pour les Cils è l’arma segreta per definire e intensificare lo sguardo. Lo scovolino sottile è progettato per scolpire con precisione le sopracciglia e avvolgere anche le ciglia più corte, offrendo una definizione perfetta. La sua formula setosa, arricchita con estratto di Lupino Bianco e fibre di Nylon, dona volume e densità a sopracciglia e ciglia, per un look magnetico e curato in ogni dettaglio.

Poudre Libre Effet Floutant & Ultra-Perfecteur by Eisenberg

Poudre Libre Effet Floutant & Ultra-Perfecteur si tratta del segreto di bellezza per una pelle sempre perfetta, il tutto racchiuso in questa cipria soffice e setosa. Questa polvere, leggera come un soffio, è formulata con minerali di roccia vulcanica che opacizzano e uniformano l’incarnato senza seccare la pelle. Il suo finish setoso e naturale è ideale per sigillare il make-up o per ritocchi durante la giornata, lasciando la pelle morbida e vellutata.