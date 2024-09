PLEIN SPORT svela con orgoglio il Thunder Force

PLEIN SPORT presenta una notevole fusione di stile e orologeria ad alte prestazioni: il Thunder Force. Questo straordinario orologio riflette la dedizione senza compromessi dell’individuo moderno sia alla sofisticatezza che all’atletismo.

Gli orologi Thunder Force sono permeati dall’etica di preservare uno stile creativo e originale, unito a un impegno verso un’evoluzione continua, mantenendo l’uso di materiali ad alta tecnologia, colori vibranti e finiture impeccabili.

La cassa dell’orologio misura 47 mm di diametro ed è integrata in modo fluido con un cinturino in silicone dalla forma organica o con un bracciale in acciaio inossidabile. Dispone di Movimento al quarzo 2039 Citizen MIYOTA oltre a quadranti nero o blu con dettagli Scratch.

Tutto ciò mette in evidenza la maestria del design di PLEIN SPORT. Un dettaglio graffiante al centro del quadrante aggiunge un tocco di audacia, mentre la maestosa testa di tigre posizionata a ore 12 rafforza ulteriormente l’impegno del marchio nel catturare potenza ed eleganza in ogni design.