Logica: la nuova scrivania di Tonelli Design

L’eleganza del residenziale in ufficio o la praticità dell’ufficio in casa? La nuova scrivania Logica proposta da Tonelli Design, icona dell’arredo in vetro ma non solo, mette tutti d’accordo. Ideata da Fauciglietti Engineering, famoso centro di ricerca e sviluppo indipendente che dal 1986 affianca diversi top brand nella realizzazione di arredi di design, Logica fa onore al proprio nome grazie a un design funzionale e raffinato, ideale per arredare la zona studio in casa, e perfetta anche per un office moderno e sofisticato. Il piano e le gambe in vetro di forte spessore extra-chiaro temperato, garantiscono una elevata resistenza e sicurezza, qualità che, unita alla facilità di pulizia lo rendono un arredo estremamente pratico.

Il must: green e glamour

Come in tutti i prodotti di Tonelli Design, la componente di sostenibilità è fondamentale. In questo caso, il vetro, materiale dalle mille vite per eccellenza, è riciclabile al 100% , rendendo la scrivania un prodotto a basso impatto ambientale.

Dettagli tecnici: 100% tailor made