Hair Rituel by Sisley Paris presenta Le Masque Soin Nutrition Intense

Hair Rituel by Sisley Paris ha creato una maschera formulata per trasformare tutti i tipi di capelli secchi o molto secchi – crespi, ricci o lisci – nutrendoli in profondità senza appesantirli. Il suo nome è Le Masque Soin Nutrition Intense.

Qualche piccolo approfondimento per la cura dei capelli:

I Lipidi sono un nutrimento indispensabile per i capelli secchi o molto secchi. Si sa che la fibra capillare è composta per l’85% da proteine (cheratina) e per il 12% da acqua e i lipidi rappresentano solo il 3% del totale, eppure sono un elemento fondamentale: presenti nei tre strati della fibra capillare (cuticola, corteccia e midollo), sono il legante strutturale del capello. Senza di essi, l’architettura del capello si disorganizza e la materia capillare si ritrova quindi secca, fragile e spezzata.

I lipidi contribuiscono a proteggere i capelli dai danni ambientali e chimici. Rafforzano la funzione barriera per impedire alle sostanze estranee di penetrare nelle fibre; consentono di prevenire la rottura e il diradamento dei capelli; servono da supporto contro la disidratazione. La loro presenza è direttamente collegata al contenuto di acqua all’interno della fibra; permettono di migliorare la lucentezza, l’elasticità e la resistenza alla trazione dei capelli durante lo styling quotidiano.

L’uso frequente del calore e le ripetute aggressioni meccaniche e chimiche riducono ed eliminano gradualmente il film lipidico protettivo dei capelli. Questi diventano quindi secchi o molto secchi, a seconda della natura iniziale, e la loro qualità si deteriora… Le conseguenze? Scarsa maneggevolezza e difficoltà nel pettinarli, sensazione di ruvidità al tatto, mancanza di lucentezza, riccioli e capelli crespi e aggrovigliati.

A differenza di quelli presenti nella pelle, i lipidi contenuti nella fibra capillare non si rigenerano, poiché la fibra capillare non è una struttura vivente. La perdita è quindi irreversibile. Per questo, bisogna moltiplicare gli sforzi per proteggerli.

Quindi l’azione giusta è “Nutrire i capelli intensamente”. All’applicazione de Le Masque Soin Nutrition Intense, con la sua consistenza ricca, cremosa e avvolgente, avvolge i capelli secchi, molto secchi e danneggiati per colmarli dei lipidi di cui sono carenti. Senza appesantirli, lascia i capelli leggeri.

Appena risciacquata, dopo soli cinque minuti, la fibra torna morbida e setosa; dopo l’asciugatura, la materia capillare è più elastica e lucente, immediatamente trasformata. I capelli hanno meno nodi e sono più facili da districare e pettinare.

Questa maschera per i capelli è ricca di principi attivi essenziali per donare morbidezza, lucentezza e forza ai capelli. Potente e sensoriale, il Complexe Nutritif Ultra-Intense, all’interno della formula, contiene cinque preziosi oli nutrienti altamente concentrati – olio di Cocco, olio di Perla di Prateria, olio di Moringa, olio di Macadamia e olio di Karité – e burro di Kokum. Abbinato a ingredienti complementari, agisce intensamente sulla fibra capillare, fornendo ai capelli questi lipidi rari eppure indispensabili.

Fin dal primo utilizzo, i capelli sono intensamente nutriti. Una volta ricoperti, la loro consistenza si trasforma immediatamente: più morbidi ed elastici, sprigionano una radiosa lucentezza. Si osserva una fragilità due volte inferiore. Dopo un mese, anche le doppie punte sono meno visibili. Ad ogni applicazione, la fibra capillare risulta riparata e rafforzata.