Bullfrog presenta le tre facce dell’amore per la barba

Una saga appassionante che diventa trilogia: protagonista Agnostico, prodotto iconico del brand Bullfrog, pronto a farsi in tre per conquistare tutti i grooming lovers. Questo film d’amore per il grooming comincia dall’anice: era il 2013 quando questa pianta originaria del Mediterraneo orientale e dell’Asia Minore, una delle poche spezie coltivate in Occidente, incontra Bullfrog. E fa la storia. Dalle molteplici sfaccettature aromatiche e dalle fresche note verdi, l’anice diventa, infatti, l’ingrediente star del leggendario Agnostico Balsamo Multifunzione. Oggi le sue note particolari, perfette per olfatti unconventional, caratterizzano il brand. Tanto che basta respirarle per sentirsi come trasportati all’istante in una barberia Bullfrog.

Agnostico Evolution

Una love story che si evolve nel tempo: nel 2023, per i 10 anni dalla nascita dell’iconico signature del marchio, arriva Agnostico Distillate Eau de Parfum, a cui seguono le fragranze Agnostico Spiced e Agnostico On The Rocks. Ma non finisce qui.

Ecco il trailer del prossimo capitolo in arrivo nelle barberie Bullfrog e concessionarie del brand dal 7 ottobre: il celebre Agnostico Balsamo Multifunzione, da cui tutto è iniziato, si fa in tre, letteralmente. Nascono oggi gli Agnostico Legends per soddisfare tutti i gusti e le esigenze dei grooming lovers.

Tre personaggi differenti, ognuno dotato di una specifica personalità e caratteristiche definite, spiccano adesso: Agnostico Balsamo Multifuzione, dall’inconfondibile fragranza, cocktail legnoso e aromatico in cui l’anice si abbina a note di cuoio, tabacco e bay rum.

Agnostico On the rocks Balsamo Multifunzione, l’esuberante del gruppo, dal carattere frizzante ma allo stesso tempo in grado di dare una coccola dalle dolci note mediterranee. Agrumato e ambrato, in lui l’anice si sposa con note di ananas, oud e vetiver. A completare il trio è Agnostico Spiced Balsamo Multifunzione, irriverente ma dal look pulito e ricercato che cela al suo interno un cocktail olfattivo speziato e legnoso. Qui l’ingrediente star è abbinato a note di pepe rosa, zenzero, incenso.

Decisamente, con protagonisti così, questo nuovo capitolo della saga di Agnostico sembra già candidato a vincere gli Oscar del grooming.