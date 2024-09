L’Hotel Elephant presenta tante novità per vivere al meglio l’autunno

Bressanone d’autunno si tinge di colori, la città e il paesaggio circostante diventano un vero quadro d’artista, denso di sfumature cromatiche che fondono i rossi vibranti e i gialli dorati degli alberi decidui con il verde intenso dei pini e degli abeti. La natura regala sensazioni intense ed esperienze davvero indimenticabili. Come le escursioni al tramonto, per ammirare la bellezza dei paesaggi sotto la luce dorata del sole che cala; o quelle serali con la luna piena, per vivere emozioni uniche e ascoltare camminando antiche leggende legate al plenilunio; o ancora, una pedalata dolce lungo la pista ciclabile della Valle Isarco che costeggiando il fiume offre l’opportunità di godere di viste incantevoli in modalità slow su vigneti, boschetti e villaggi “da cartolina”.

L’Hotel Elephant, icona illustre della storia turistica tirolese e simbolo di tradizione, eleganza e ospitalità nel cuore di Bressanone, è una fermata obbligata per chi visita la città e vuole immergersi in un’atmosfera d’altri tempi elegante e unica: l’hotel è un luogo dal fascino discreto che accoglie gli ospiti con cortesia nei suoi raffinati spazi dove tutto parla di storia, nelle nuove e magnifiche suites, nell’esclusivo ristorante Apostelstube ispirato all’architettura Art Déco degli Anni ’20, intimo, con soli 4 tavoli e un’eccellente cucina gourmet (1 stella Michelin dal 2019, riconoscimento non nuovo visto che l’hotel può vantare il primo ristorante stellato in Alto Adige dal ’62 al ’70), o ancora nella bellissima Villa Marzari con parco privato.

Con una novità: la nuovissima spa ricavata nelle ex scuderie dove è possibile regalarsi momenti di assoluto relax sui lettini a bordo dell’ampia piscina, concedersi una sauna finlandese o un rigenerante bagno di vapore in un ambiente intimo e raffinato, dal design caldo ed essenziale in cui i colori della terra fanno da contrasto al turchese dell’acqua. Per momenti wellness indimenticabili.

Ma autunno significa anche Törggelen, vino nuovo e castagne mature, il momento in cui la natura mostra i suoi colori più belli ed è un piacere perdersi in una delle tante passeggiate tra vigneti, masi vecchi e castagneti, per respirare l’aria frizzantina e riscaldarsi ancora un po’ al tiepido sole autunnale.

L’Hotel Elephant è un ottimo punto di partenza per emozionanti escursioni fuori città: da non perdere il piacevole percorso dal centro storico di Bressanone fino all’Abbazia di Novacella dei Canonici Agostiniani, uno dei complessi monastici più antichi e prestigiosi dell’Alto Adige il cui chiostro, la biblioteca con antichi manoscritti medievali e incunaboli, e la cantina valgono tutti i 7 km a piedi immersi in un paesaggio davvero suggestivo; o la bellissima escursione lungo il Sentiero del castagno (Keschtnweg) che per quasi 90 km si snoda tra castagneti, boschi di latifoglie e prati dal verde intenso con indimenticabili scorci sulla conca di Bressanone e che consente anche di fermarsi in una delle tante osterie contadine (Buschenschänke) per scoprire la tradizione del Törggelen con piatti tipici della tradizione – canederli, zuppa d’orzo e Schlutzkrapfen – accompagnati da un buon bicchiere di vino novello.