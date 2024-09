Eccentrico presenta la nuova collezione Norma a Cersaie 2024

Alla fiera internazionale Cersaie 2024, Eccentrico, progetto dell’azienda Galileo s.r.l. specializzata nella produzione e commercializzazione di ceramica italiana, svela Norma, la nuova collezione di piastrelle in ceramica che ridefinisce le regole del design contemporaneo. Più di una semplice collezione, Norma rappresenta un vero concept project: un tool kit di eccellenza ceramica ideato per stimolare la libertà progettuale, giocando sull’eterno equilibrio tra regola ed eccezione.

Il progettista è libero di definire le proprie regole del gioco, per poi divertirsi a romperle con eccezioni vibranti e colorate. Nasce da qui il nome Norma, equilibrio ed eccezione.

La collezione Norma si compone di tre pietre senza tempo, ciascuna rappresentata da una diversa “Regula” – Regula 1, Regula 2 e Regula 3 – che incarnano i principi guida del progettare. A questi elementi si aggiunge un tocco unico e sorprendente: Neo, un brick disponibile in sei colori vivaci che moltiplica le possibilità creative, offrendo ai progettisti una libertà senza precedenti.

Regula 1 – Pietra Leccese Ispirata alla Pietra Leccese, rinomata per la sua bellezza e versatilità, Regula 1 presenta cromie luminose e chiare, che donano un’estetica fresca e piacevole agli ambienti.

Regula 2 – Pietra Portland Trae ispirazione dalla Pietra Portland, un materiale classico utilizzato in edifici prestigiosi per la sua consistenza uniforme e il suo colore neutro ed elegante.

Regula 3 – Soap Stone Ispirata alla Soap Stone, conosciuta per la sua morbidezza al tatto e il suo colore intenso e sofisticato. Le proprietà tecniche del gres porcellanato ampliano le possibilità di utilizzo di queste tre superfici, rendendole perfette per ambienti residenziali e commerciali.

Neo: L’eccezione che conferma la Regula

Alla gamma Regula si aggiunge Neo, un brick innovativo disponibile in sei varianti cromatiche: Cool Green, Mild Pink, Comfort White, Intense Grey, Warm Red e Night Blue. Ogni colore è composto da un mix casuale di 15 tonalità, creando una superficie sfumata con una finitura matt. La struttura di Neo, che richiama il cotto e la lavorazione artigianale con bordi irregolari, aggiunge un tocco di autenticità all’estetica finale. Disponibile nel formato 4,5×37,5 cm in gres porcellanato, Neo è un elemento versatile per pavimenti e rivestimenti, arricchendo ulteriormente le possibilità compositive della collezione.

Il payoff della collezione, “Equilibrio ed Eccezione”, esprime perfettamente il concept di Norma: tre pietre selezionate per essere la base di un progetto di interior design essenziale e rigoroso, arricchite da un brick che sfugge alla prevedibilità del già visto. Norma è la regola, la convenzione; Regula rappresenta i tre principi base del progettare; Neo è l’eccezione che conferma la regola, l’anomalia che rende l’estetica affascinante, unica, irripetibile.