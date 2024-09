Première Sound, la collana sautoir con orologio e cuffie cablate by CHANEL

Arnaud Chastaingt, Direttore dello Studio di Creazione Orologiera CHANEL, ha inaspettatamente esaudito il pensiero che Gabrielle Chanel aveva espresso a suo tempo: “Voglio essere parte di ciò che verrà”. Ed è proprio per esaudire questo desiderio che nasce l’orologio Première Sound.

Si tratta di una lunga collana sautoir con orologio e… cuffie cablate. Un’interpretazione migliorata dell’orologio PREMIÈRE ÉDITION ORIGINALE, audacemente legata al presente, che cattura l’attimo e il movimento della vita. Creato nel 1987, l’orologio PREMIÈRE è senza tempo. Pur combinando le icone della Maison (una cassa ottagonale ispirata al tappo del flacone di profumo N°5, un bracciale flessibile che richiama la tracolla a catena dell’iconica borsa della Maison), incarna uno spirito di libertà e audacia unico di CHANEL.

Fedele a questo spirito, Première Sound abbraccia lo Zeitgeist pur conservando la sua essenza di «orologio gioiello». Così, il braccialetto si trasforma in una collana che si collega con un clic a uno smartphone (iPhone o Android) o a qualsiasi dispositivo audio. Le sue cuffie sono dotate di un microfono e di un telecomando per regolare il volume, controllare la riproduzione audio e video e ricevere chiamate telefoniche.

L’estetica sofisticata di Première Sound si sposa con la tecnologia audio all’avanguardia: le cuffie sono progettate con precisione per offrire un suono di alta qualità, garantendo un’esperienza di ascolto immersiva e beneficiando dell’isolamento acustico passivo che annulla le interferenze dei rumori esterni.

Così come l’orologio PREMIÈRE ha reinventato i codici tradizionali dell’orologeria, il Première Sound prosegue questa ricerca di innovazione creativa con la capacità di cogliere l’attimo, coniugando eleganza naturale e prestazioni tecnologiche. Per essere in sintonia con il mondo e restare in contatto con le persone più care, per adattare i suoni all’ambiente che cambia, per camminare nel paesaggio urbano senza mai perdere di vista l’orizzonte. Per godere della libertà.

Orologio Première Sound

Cassa in acciaio rivestita in oro giallo 18 carati (0,1 micron)

Quadrante laccato nero

Corona in acciaio rivestita in oro giallo 18 carati (0,1 micron) incastonata con cabochon di onice

Catena in acciaio rivestita in oro giallo 18 carati (0,1 micron) intrecciata con pelle nera e cavo audio nero opaco

Movimento al quarzo ad alta precisione

Funzioni: ore, minuti

Impermeabilità: 30 metri

Dimensioni: 26,1 x 20 x 7,65 mm

Auricolari cablati rimovibili in acciaio rivestiti con colori nero e oro giallo, e vetro zaffiro, gommini auricolari in silicone

Cavo nero opaco con microfono, connettori e telecomando in acciaio rivestiti di nero Jack audio da 3,5 mm in acciaio rivestito con colori nero e oro giallo

Adattatori in acciaio rivestiti nei colori nero e oro giallo e cavo nero opaco

Specifiche tecniche del dispositivo audio