Il benessere dell’individuo, in ufficio come a casa con Martex

Martex è un’azienda friulana dove l’artigianalità si combina con il progresso e la tecnologia, dove il design esalta le idee, dove l’attenzione e la cura dei dettagli danno vita a qualcosa di speciale, unico e senza tempo. Frutto di lavorazioni che privilegiano fonti artigianali legate al territorio e al saper fare italiano, ogni prodotto Martex viene accuratamente assemblato e controllato prima di essere smontato ed imballato per la spedizione.

Per la gamma di arredi che creano connessione, relax e socializzazione, Martex ha introdotto un nuovo concept di spazio con la Fluido Kitchenette, la compatta cucina modulare della linea Fluido. Il pluripremiato programma di Daniele Del Missier che permette di creare ambienti assolutamente modulabili, personalizzabili e flessibili, grazie a un brevetto ingegnoso che ne permette il montaggio a mani nude, senza bisogno di alcun utensile.

Al giorno d’oggi, negli ambienti di lavoro contemporanei, la connessione e l’integrazione tra colleghi sono diventate imprescindibili per favorire un clima collaborativo che alimenti la creatività. La Kitchenette Fluido è il risultato di un connubio tra design raffinato e funzionalità pratica, si configura come la soluzione ideale per gli ambienti ufficio-break arredati con scrivanie e tavoli di stile coordinato. Piccoli e velocissimi movimenti che consentono di creare la propria postazione nella configurazione che meglio risponde alle esigenze del momento.

Questa cucina compatta e modulare può essere completamente equipaggiata con lavello, lavastoviglie, piano cottura a induzione e minibar, garantendo un’esperienza culinaria completa anche negli spazi più ridotti. Il top della kitchenette è realizzato in Fenix, melaminico o vetro laccato, le ante possono essere scelte in melaminico o laccate opache, mentre le strutture in alluminio, garantendo durabilità e stile contemporaneo. Installabile come unità fissa o su ruote, la kitchenette può essere variamente personalizzata così da adattarsi perfettamente alle esigenze dello spazio.

Il concept alla base della linea Fluido è di realizzare arredi funzionali, riconfigurabili, modulari e dinamici che sanno rispondere ai nuovi modi di vivere e lavorare tenendo ben a mente le parole chiave Benessere e Sostenibilità. Attraverso sistemi come la Fluido Kitchenette e altre collezioni dall’anima green che vengono progettate e costruiti in un’ottica durevole e versatile, capaci di trasformarsi nel tempo, Martex lancia un messaggio ben preciso: “Dobbiamo prenderci cura degli altri, di noi stessi e del pianeta”.

Fluido ha vinto il prestigioso Premio Sostenibilità 2023, un riconoscimento dedicato alle aziende con una missione centrata sulla sostenibilità, è frutto dell’utilizzo di materiali sostenibili e riciclabili, garantendo un impatto ambientale minimo per l’intero ciclo di vita del prodotto.