Con Endocare Radiance di Cantabria Labs ogni viso è illuminato

Un viso radioso, levigato, rigenerato. Anche sfoggiarlo post estate non è una missione impossibile. Per non spegnere la luce occorre agire sulla pelle con strategie anti-age mirate. Prima di tutto facciamo chiarezza: i segni del tempo sulla pelle non dipendono solo dal cronoinvecchiamento, ovvero dall’età che avanza.

”Ci sono fattori esterni e stili di vita che possono accelerare l’invecchiamento della pelle in modo rapidissimo. Tra questi l’inquinamento atmosferico, l’eccessiva esposizione ai raggi del sole, una dieta squilibrata, il fumo di sigaretta, lo stress: tutti raggruppati, dai ricercatori che si occupano di invecchiamento cutaneo, sotto il termine “esposoma”. In particolare è stato dimostrato che a provocare molti danni cutanei è l’inquinamento atmosferico che accelera la comparsa di macchie scure e rughe attraverso uno stress ossidativo”, afferma il Dr. Massimo Milani MD. Specialista in Ematologia-Dermatologia.

La ricerca dermocosmetica antiage Cantabria Labs ha creato la linea Endocare Radiance per avere sul viso più luce e meno segni. Endocare Radiance comprende tre referenze arricchite di due tecnologie brevettate: Edafance, dall’azione protettiva brevettata antinquinamento che protegge da fumo, metalli pesanti, polveri sottili e da agenti ossidanti, e SCA® Growth Factor Technology con proprietà rigeneranti, riparatrici e antiossidanti. Un vero e programma di bellezza dall’azione illuminante che si compone di:

ENDOCARE RADIANCE C FERULIC EDAFENCE SERUM

Siero antiage che protegge dai danni causati da stress ambientale e inquinamento. Migliora tono ed elasticità, per una pelle luminosa e uniforme. Con tecnologia Edafence® e SCA® Growth Factor Technology, con l’azione antiossidante di Vitamina C e Acido Ferulico.

ENDOCARE RADIANCE EYE CONTOUR

È il contorno occhi illuminante, contro gli effetti di inquinamento, stanchezza, luce blu, con texture colorata soft nude che uniforma l’incarnato. Con Tecnologia Edafence abbinata ad attivi illuminanti come Vitamina C e Niacinamide ad azione antiageing.

ENDOCARE RADIANCE CONCENTRATE

Ampolle rigeneranti e illuminanti per il trattamento intensivo antiage di viso, collo e décolleté. Un concentrato di SCA® Growth Factor Technoogy per un effetto flash illuminante. Formula oil-free.