Uriage presenta Age Absolu Siero Micro-Ridensificante Booster di Collagene

Invecchiare è un processo naturale. Questo fenomeno è causato da cambiamenti strutturali nel derma che perde fibre di sostegno, soprattutto collagene. La pelle diventa più sottile, le rughe più profonde e il viso perde volume. Inoltre, con il passare del tempo il rinnovamento cellulare diminuisce. Il turnover cellulare è più lento, meno efficace e le cellule si accumulano in superficie, provocando effetti visibili come colorito spento, pelle più secca, mancanza di comfort e comparsa di macchie. Per le donne che desiderano prevenire o correggere i cambiamenti della propria pelle, i Laboratori Dermatologici di Uriage presentano un’importante innovazione: Age Absolu Siero Micro-Ridensificante Booster di Collagene.

La sua texture brevettata e la selezione di principi attivi, con risultati scientificamente dimostrati sulla produzione di collagene, forniscono un’azione istantanea e a lungo termine sui dieci principali segni dell’invecchiamento (disidratazione, rughe, macchie scure, rilassamento, mancanza di luminosità, discomfort e perdita di compattezza, densità, volume ed elasticità).

Per un’azione efficace sui dieci principali segni dell’invecchiamento, Uriage ha associato attivi dermatologici d’avanguardia ad una texture innovativa. Questa formula contiene una combinazione di due potenti principi attivi per un effetto doppio boost di collagene: microsfere di collagene e un peptide di procollagene. Queste due molecole penetrano nella pelle e lavorano in sinergia per stimolare efficacemente i fibroblasti. Queste microsfere contengono un estratto di luppolo incapsulato. Estratta dall’olio di lupino coltivato in Francia, questa proteina ha dimostrato di essere in grado di aumentare la sintesi delle fibre di collagene del 290%. Ma le sue qualità non si fermano qui: ha infatti proprietà antinfiammatorie che proteggono le fibre di collagene dallo stress ossidativo e dal processo di invecchiamento. L’acido ialuronico ottenuto grazie alla biotecnologia per imitare quello presente nella pelle, è una molecola indispensabile per rimpolpare e aumentare l’idratazione. Due tipi di acido ialuronico agiscono in sinergia su diversi strati della pelle. L’acido ialuronico ad alto peso molecolare agisce negli strati superficiali, dove aumenta l’idratazione e rafforza la barriera cutanea. La sua capacità di assorbire l’acqua come una spugna assicura un effetto riempitivo immediato delle linee sottili. La superficie della pelle risulta più liscia e uniforme.

Nel frattempo, l’acido ialuronico a basso peso molecolare agisce sugli strati più profondi: stimola la sintesi dell’acido ialuronico naturale, che trattiene l’acqua ed è all’origine dell’effetto di pelle rimpolpata e “piena”. Rughe e linee sottili si attenuano, la barriera cutanea si rafforza, e texture e tono della pelle sono migliorati. Age Absolu Siero Micro-Ridensificante Booster di Collagene è un siero adatto a tutte le donne che iniziano a notare uno o più segni di invecchiamento.

Vera e propria innovazione, l’esclusiva formula brevettata del Siero Micro-Ridensificante Booster di Collagene contiene 8.000 microsfere lipofile sospese in una fase acquosa. Oltre ai benefici estetici, questa tecnologia innovativa water-to-oil incapsulata, amplifica l’effetto del siero isolando idealmente le fasi

oleose e acquose, a differenza di un’emulsione in cui sono presenti emulsionanti. In termini di efficacia, questo garantisce che gli attivi siano perfettamente conservati in entrambe le fasi e che vengano rilasciati e assorbiti meglio. Poiché le due fasi non sono emulsionate, vengono assorbite dalla pelle più rapidamente e in modo più efficace.

I principi attivi, in particolare il booster di collagene, vengono trasportati in modo più efficace dove la pelle ne ha bisogno. Questo aumenta anche la sensorialità del prodotto. La sua esclusiva texture water-tooil offre un’esperienza sensoriale unica. La fase acquosa offre una freschezza istantanea al contatto con la pelle, e le microsfere di olio si combinano con l’epidermide per offrire una sensazione di comfort sorprendentemente leggera.

La gamma Uriage Age Absolu è così composta:

AGE ABSOLU Crema Rosa Ridensificante 50 ml

AGE ABSOLU Maschera Notte Ridensificante 50 ml

AGE ABSOLU Siero Micro-Ridensificante Booster di Collagene 30 ml

Inoltre, anche quest’anno, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, Uriage rinnova il proprio sostegno a favore della Fondazione Libellule Insieme. Durante tutto il mese di ottobre, per ogni prodotto venduto della linea Age Absolu e Age Lift, Uriage donerà 1€ a favore della Fondazione Libellule Insieme, contribuendo così a sostenere le attività di prevenzione rivolte in particolare alle donne più bisognose.