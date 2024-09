Dal Crew Kit alla Capsule Collection by Aeronautica Militare

In occasione del NAT24, acronimo di North America Tour 2024, Cristiano di Thiene S.p.A., azienda licenziataria del marchio di abbigliamento Aeronautica Militare, ha ideato e confezionato uno speciale Crew Kit nato per celebrare questo ritorno e pensato per accompagnare i piloti durante la loro epica avventura nelle affascinanti terre del continente americano.

Capi con un’estetica accattivante e distintiva che fanno sognare e sentire parte di qualcosa di grande. Felpa, t-shirt, polo, pantaloni, borsa portacasco, cappellino e sneaker per il tempo libero dei piloti, dove i colori predominanti, bianco e blu, sono arricchiti da accenti tricolori che richiamano le iconiche frecce bianco-rosso-verde del logo della PAN. Ogni capo è completato dai loghi ufficiali delle Frecce Tricolori, dell’Aeronautica Militare e del North America Tour 2024, rielaborati attraverso sofisticate grafiche termoapplicate.

Un mini-guardaroba che riflette i valori di stile e qualità delle Frecce Tricolori, un’espressione tangibile dello spirito e dell’impegno che animano questi uomini straordinari. Ispirata al Crew Kit da qualche giorno è disponibile online e nei flagship store italiani del brand la capsule collection NAT24.