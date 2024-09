Giornata Mondiale della Menopausa (18 ottobre): il retreat “Golden Age” è la proposta di Palazzo di Varignana

Per aiutare a vivere la menopausa come una nuova fase ricca di potenzialità e opportunità, Palazzo di Varignana propone il retreat Golden Age, messo a punto dalla dott.ssa Annamaria Acquaviva, direttore scientifico del resort, che ha declinato il suo metodo scientifico integrato su questo obiettivo di benessere.

Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa

Il prossimo 18 ottobre si accenderanno, come ogni anno, i riflettori su questo importante momento di transizione femminile. Tra le proposte di benessere, il retreat “Golden Age” di Palazzo di Varignana si distingue grazie all’esperienza consolidata e alle basi scientifiche su cui è incentrato: prenotabile tutto l’anno, è un percorso integrato, della durata di sette giorni, interamente dedicato alle donne per valorizzare il massimo splendore e le potenzialità di questo periodo. Le attività che caratterizzano il programma sono espressione dei cinque pilastri della salute, punti cardine della filosofia della dottoressa (nutrizione personalizzata, armonia interiore, sonno e riposo, attività fisica, integrazione alimentare e cosmeceutica).

«Questo retreat mette le donne finalmente al centro, in una trasformazione tutta al femminile. Durante la menopausa il corpo cambia e assume una nuova luce, una nuova bellezza, che è importante conoscere e coltivare per valorizzarla e per vivere appieno – afferma la dott.ssa Annamaria Acquaviva – Il cambiamento fisiologico di questo periodo si traduce in una modifica metabolica, dei tessuti cutanei, degli ormoni e dell’armonia interiore. Variano dunque la composizione corporea e i fabbisogni, con una maggiore tendenza ad accumulare peso sull’addome e con cambiamenti che possono riguardare il profilo lipidico e glicemico, la digestione e il benessere delle ossa».

Il programma proposto da Palazzo di Varignana mira a stimolare l’attività metabolica e a contrastare lo stress ossidativo, partendo dall’analisi delle necessità specifiche di ogni ospite in questa fase della vita. L’alimentazione è uno dei punti cardine del retreat: il menù Longevity, ad alto indice antiossidante e con un impatto glicemico controllato, utilizza super food e i prodotti dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana per combinazioni alimentari strategiche, funzionali a migliorare le performance fisiche e mentali. A questo si aggiungono attività fisica personalizzata, programmi all’insegna della mindfulness, trattamenti modellanti e antiage di Varsana SPA ed esperienze pensate per migliorare il sonno e favorire il riposo. L’obiettivo del “Golden Age” è fornire tutti gli strumenti per riuscire ad affrontare le nuove sfide fisiche, emotive o psicologiche con una rinnovata energia, portando a un miglioramento generale dello stile di vita.

Golden Age: gli highlights del retreat

Il Retreat Golden Age propone un approccio integrato tra masterclass, esperienze, enogastronomiche, di riequilibrio mente-corpo, e trattamenti benessere grazie a un team qualificato di professionisti che si prendono cura dell’ospite sin dal suo arrivo in resort. Ogni programma inizia con la Consulenza Longevity personalizzata della dott.ssa Annamaria Acquaviva, nell’ambito di un rapporto diretto ed esclusivo con l’ospite. Questo incontro include il check up con bioimpedenziometria, utile ad ottenere una carta d’identità della salute della persona, a valutare la composizione corporea, lo stress ossidativo, la densità ossea, il livello di stress, la performance psicofisica e il cronotipo, la definizione del programma nutrizionale personalizzato e la valutazione del sonno.

Le attività di rilassamento guidato con onde binaurali, la Minduflness e la Nature Therapy aiutano a favorire il riposo, a contrastare i disagi della menopausa, inoltre stimolano e rafforzano la vitalità e l‘armonizzazione del respiro, della digestione, delle difese immunitarie e del sonno. Fondamentale l’esercizio fisico, il Bio Walking nei vigneti di Palazzo di Varignana e le sedute di yoga, che in questo particolare momento devono essere mirati alla riconnessione con sé stesse e alla tonificazione dei tessuti.

Il Mindful Lunch, invece, è una vera e propria educational experience che insegna un nuovo modo di nutrire il corpo e la mente. Un pranzo di tre portate al Ginko Longevity Restaurant, guidato dalla dott.ssa Acquaviva, dove alta cucina e alimenti funzionali si fondono in un menù potenziativo altamente innovativo ed efficace.

Parte integrante del “Golden Age” sono i Rituali e trattamenti di Varsana SPA, pensati ad hoc per favorire il benessere psicofisico. Alle ospiti viene data la possibilità di provare differenti trattamenti viso e corpo, rimodellanti, drenanti e ringiovanenti. Primi tra tutti il Trattamento corpo Oleaster con olio di Varignana e il Sinergya massage.

Completano l’esperienza trasformativa, la Masterclass “Shine your talent” tenuta dalla dott.ssa Acquaviva – un’esperienza tutta al femminile per riscoprire il proprio talento e sperimentarne il potere liberatorio ed energizzante, ritrovando una rinnovata fiducia in sé stesse – e la consulenza di immagine, basata sull’analisi personalizzata del colore, della figura, del viso e dello stile: un’attività che aiuterà a vedersi con occhi nuovi.