Il rituale di salute e benessere per i piedi by Mediterranea

I piedi sono le nostre radici, ci accompagnano in ogni passo, sostenendoci. È bene riservare loro le giuste attenzioni, soprattutto dopo l’estate. Non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio rituale di salute e benessere. Con Mediterranea, la cura dei piedi diventa un momento di coccola e relax rigenerante per affrontare ogni nuova giornata con energia.

PHARMA MASCHERA PIEDI 5IN1

Drena, idrata, nutre, ammorbidisce e profuma. Calzini water resistant a formulazione naturale. Un impacco concentrato per combattere in soli 20 minuti l’affaticamento quotidiano e contrastare gonfiore e pesantezza di piedi e caviglie e al contempo idratarli, nutrirli e ammorbidirli. Tutto questo è possibile grazie al decalat (derivato dall’acido lattico) al 100% di origine naturale; estratto di ippocastano; urea; olio di mandorle; gomma guar, un agente rinfrescante e vitamina E. Confezione con 2 calzari monouso

PHARMA BALSAMO PIEDI

Trattamento per ammorbidire e levigare la pelle dei piedi spesso soggetta anche a ispessimento. Alla base della formula un innovativo mix di sostanze cheratolitiche (acido mandelico, glicolico e salicilico) e un blend a base di estratto di olivo e calendula ad azione emolliente e nutriente che permette di risolvere i fastidiosi inconvenienti della pelle indurita e fessurata. Completa la formula un mix di oli essenziali dalle proprietà igienizzanti e deodoranti. Tubo da 75ml