La nuova collezione make-up Guerlain per Pucci

Per l’autunno 2024 la casa di moda Pucci reinterpreta i prodotti make-up iconici di Guerlain con un’edizione limitata. Camille Miceli, Direttrice Artistica di Pucci, e Violette, Guerlain Make-up Creative Director, hanno unito il loro talento per creare una collezione dagli intensi contrasti cromatici.

Punto di riferimento nel panorama della moda italiana, Pucci ha costruito la sua fama leggendaria sulle stampe avanguardistiche create dal suo fondatore, Emilio Pucci. Per questa collezione in edizione limitata, Camille Miceli ha impreziosito i packaging Guerlain con un tripudio di colori creati per l’occasione, reinterpretando l’iconico motivo Marmo con audacia e fascino.

Una collezione dai colori dorati e brillanti:

la Cover Rouge G Marmo Kiss , decorata con il motivo Marmo in un effetto smaltato che combina oro e colori intensi, è abbinata a 2 shade di Rouge G, n°45 Marmo Twist un color prugna dal finish satin e n°510 Le Rouge Vibrant un rosso dal finish velvet matte.

Ombres G 045 Marmo Vibe, una palette di ombretti in quadricromia, in cui l'intensità delle sfumature aranciate e del viola crea un contrasto audace con il bianco e il nero, per un look artistico e all'avanguardia. Il packaging è impreziosito dall'iconica stampa marmorea che caratterizza la Maison fiorentina.

Terracotta Marmo Sun è decorata sulla cialda con l’effetto Marmo. La shade bestseller 03 si combina con un pigmento satin più scuro e uno rosato per riprodurre un inedito pattern. L’iconico packaging rotondo di Terracotta è racchiuso in una pochette in tessuto con la stampa Pucci multicolore.