TERRAE, la rilettura della tradizione della terracotta come tributo all’origine della ceramica

La nuova collezione Terrae di Casalgrande Padana coniuga l’essenza e la classicità della terracotta rivisitata in chiave moderna con la forza e praticità del gres porcellanato di ultima generazione. Con i suoi colori caldi e materici, ricchi di quelle sfumature proprie della terracotta, Terrae si propone come una collezione innovativa che alla tecnologia e alle prestazioni del gres porcellanato unisce l’aspetto e la ricercata irregolarità visiva proprie della produzione artigianale nella lavorazione dei materiali naturali da cui ottenere la terracotta.

Colori avvolgenti e rigeneranti, le nuances terrose dal forte impatto decorativo tornano protagoniste dell’interior design. Un sentito desiderio di riconnessione con la natura dà vita a una tavolozza di tonalità che parlano al piacere e all’emozione per la progettazione di ambienti dall’intramontabile fascino, in grado di trasmettere una immediata sensazione di benessere. Un tocco di calore alla riscoperta delle innumerevoli sfumature che i pigmenti e i preziosi minerali della terra ci offrono; una collezione in gres porcellanato capace di catturare lo sguardo e ravvivare l’atmosfera di un’allure esotica.

Formati e finiture

Terrae è proposta in sei nuances (Terrae Beige,Bianco, Caramel, Mattone, Tabacco e Tortora), in numerosi formati dal grande fino al più piccolo 20×20 cm; in spessore 6, 9 mm o 20 mm per l’esterno. Sono disponibili le finiture naturale R10, patinè e antiscivolo grip..

Nuove decorazioni

La collezione è inoltre arricchita da eleganti motivi geometrici decorativi in 20×20 cm per la creazione di originali effetti patchwork, da mosaici in 30×30 cm con tessere 5×5 cm e 5×15 cm e da decori cannettati in 60×120 cm proposti in tutti i colori della collezione; elementi decorativi che, oltre a creare giochi di volumi, contrasti materici e cromatici ed effetti visivi e tattili davvero unici, consentono di donare identità e un tocco di raffinatezza agli ambienti.