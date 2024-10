Virgola No-Drop Touch, funzionalità invisibile by Falmec

Virgola No-Drop Touch rappresenta un’ulteriore evoluzione della cappa interno pensile Virgola, da sempre uno dei modelli Falmec più apprezzati sia dal mercato italiano sia a livello internazionale. La cappa è stata migliorata integrando un controllo touch direttamente nella veletta apribile consentendo, così, l’accesso alle varie funzioni senza aprire l’anta del pensile.

La cappa è dotata di 4 velocità di aspirazione e dell’illuminazione Led dinamica e dimmerabile, per una luce modulabile sia nella tonalità sia nell’intensità.

Inoltre, può contare su un potente motore da 800 m3/h e – nella sua versione filtrante – sugli speciali filtri rigenerabili, di lunga durata Carbon.Zeo, che grazie alla loro composizione e struttura, migliorano la performance di filtrazione, consentendo una manutenzione davvero semplice. La profondità della veletta è stata inoltre maggiorata, per consentire un’ottimale protezione dell’anta e la cattura dei fumi anche in corrispondenza di mobili con basi più profonde, in linea con le attuali tendenze.

Virgola No-Drop Touch, così come gli altri modelli dotati della tecnologia No-Drop, è dotata di una batteria di filtri in tecnopolimero a lame incrociate, studiate per catturare i vapori, che scivolano lungo un canale inclinato, per poi essere raccolti in seguito in un collettore svuotabile ed estraibile.

Quest’ultimo può essere pulito facilmente utilizzando un panno morbido, mentre i filtri sono sganciabili per effettuare il lavaggio anche in lavastoviglie.

Questa tecnologia risolve definitivamente il fenomeno del gocciolamento di liquidi di condensa durante la cottura, intensificato con l’utilizzo di piani a induzione. Dispongono della stessa tecnologia – molto apprezzata anche nei mercati stranieri –i modelli Gruppo Incasso e Plane con il suo moderno design “T-shape”.

Per soddisfare le diverse esigenze di stile e dimensione, Virgola No-Drop Touch può essere richiesta nelle versioni acciaio inox finitura scotch brite o verniciato nero, e nelle misure 60, 75, 90 e 120 cm.