BIODERMA presenta il nuovo trattamento tripla azione anti-fatica per occhi sensibili Sensibio Eye+

La pelle del contorno occhi è un ecosistema fragile ma vulnerabile, che necessita di estremo rispetto e supporto, soprattutto in caso di pelle sensibile. Questa zona, infatti, è sottoposta ad aggressioni esterne e a stress meccanico dovuto alle costanti espressioni facciali. Inoltre, fattori legati allo stile di vita, tra cui mancanza di sonno, cambiamenti ormonali o stress, sono responsabili di segni visibili di stanchezza o invecchiamento. Per questo, è necessario prendersi cura di questa zona fragile utilizzando prodotti ad alta tollerabilità che rivitalizzino il contorno occhi stanco, rispettandone la sensibilità.

Per rispondere a questa esigenza, BIODERMA – brand del gruppo NAOS che da oltre 40 anni pone l’ecobiologia al servizio della dermatologia per migliorare la salute della pelle – ha studiato, in collaborazione con i dermatologi, Sensibio Eye+, il trattamento anti-fatica per occhi sensibili che agisce su occhiaie, gonfiori e linee sottili, per un aspetto visibilmente riposato.

Formulato con caffeina e un peptide biomimetico – un’associazione complementare di principi attivi noti per le loro proprietà decongestionanti – Sensibio Eye+ agisce sulle occhiaie blu e sul gonfiore. La glabridina, poi, aiuta a ridurre le occhiaie brune dovute all’iperpigmentazione cutanea, mentre la vitamina E e la carnosina – due antiossidanti biomimetici in perfetta affinità con la pelle – aiutano a migliorare la difesa naturale della pelle contro lo stress ossidativo e a ridurre in modo duraturo le linee sottili. La Defensive Technology, infine, lenisce e rafforza la barriera cutanea garantendo un’elevata tollerabilità. In questo modo, Sensibio Eye+ offre un supporto globale alle problematiche del contorno occhi (75% Le occhiaie e le linee sottili sono ridotte 82% Il gonfiore è ridotto), aiutando la pelle ad adattarsi nuovamente all’ambiente e a ritrovare il suo equilibrio naturale, in modo duraturo.

Tutti i prodotti BIODERMA sono formulati secondo i principi dell’ecobiologia, che considera la pelle nell’interazione con il suo ambiente. Un ecosistema che deve essere rispettato, le sue risorse salvaguardate e i suoi meccanismi naturali rafforzati, intervenendo sulle cause di eventuali disfunzioni e non semplicemente sui sintomi. In particolare, Sensibio H2O, in perfetta armonia con la pelle, ne preserva il naturale film protettivo grazie a un pH fisiologico intorno al 5.5. L’attenta selezione degli ingredienti – tra cui acqua altamente purificata per uso farmaceutico e un complesso di 3 zuccheri biomimetici che prevengono i processi infiammatori – ne assicura la perfetta tollerabilità e garantisce che gli eventuali residui di prodotto sulla pelle non comportino danni.

SENSIBIO è la linea dedicata alla pelle sensibile con tendenza ai rossori e/o alla dermatite seborroica. Grazie alle sue formulazioni preserva la pelle sensibile e la sua biologia naturale dalle aggressioni dell’ambiente.