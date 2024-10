Life Matrix Haute Rejuvenation Cream della nuova Collezione di La Prairie

Nel 1931, alla Clinique La Prairie, il Dott. Niehans, da sempre convinto che la scienza della longevità fosse la chiave per rivelare il segreto dell’eterna giovinezza, fece una scoperta rivoluzionaria: la terapia cellulare. Con risultati straordinari, si impegnò ad aumentare la longevità dei pazienti con un approccio olistico ed elevò la scienza all’esclusiva arte di vivere al massimo delle proprie potenzialità. Un approccio audace, amato e scelto dall’elite che frequentava all’epoca la Clinique La Prairie poiché permetteva di mantenere intatti dinamismo e voglia di vivere.

Novant’anni dopo, gli scienziati di La Prairie continuano a ispirarsi all’audace percorso del Dottor Niehans. Hanno rivoluzionato la skincare applicando i principi della longevità alla pelle, così da mantenerla sana e giovane il più a lungo possibile. In altre parole, prolungando la salute e la giovinezza della pelle, in modo personalizzato.

“Abbiamo sviluppato quella che chiamiamo High Longevity Science, un approccio unico per prolungare la longevità della pelle. Si basa sull’idea che la causa principale della ridotta funzionalità cellulare, nonché della durata della salute cellulare e, in ultima analisi, dell’invecchiamento, sia l’insufficienza di informazioni cellulari e del loro utilizzo. Questa scoperta fornisce un quadro scientifico che ci permette di creare prodotti per la cura della pelle che ne prolungano la salute e la giovinezza attraverso la modulazione delle informazioni cellulari nella pelle”, spiega Daniel Stangl, Direttore dell’Innovazione di La Prairie.

La nuova Life Matrix Haute Rejuvenation Cream di La Prairie unisce le competenze in materia di longevità di Clinique La Prairie, la leggendaria clinica svizzera della longevità, e La Prairie, luxury house svizzera all’avanguardia nella skincare. Un’opportunità davvero unica per una stretta collaborazione che rifletta la loro origine condivisa e di lunga data nella scienza del rinnovamento cellulare e della sua ottimizzazione. Life Matrix Haute Rejuvenation Cream è un’innovazione che unisce l’approccio di base di La Prairie e di Clinique La Prairie, per far progredire la scienza della giovinezza cellulare.

Sulla base degli eccezionali risultati ottenuti, Clinique La Prairie ha incorporato Life Matrix e i suoi protocolli nei propri programmi di Rivitalizzazione, offrendo agli ospiti le soluzioni più avanzate ed efficaci per la salute della pelle.

Life Matrix Haute Rejuvenation Cream viene inserita in due eccezionali programmi di longevità di Clinique La Prairie: Revitalisation e Revitalisation Premium. L’esclusivo programma Revitalisation Premium affronta in modo olistico i 7 sistemi e le funzioni chiave del corpo: cervello, cuore, ritmo circadiano, metabolismo, immunità, microbiota e pelle. Life Matrix Haute Rejuvenation Cream di La Prairie valorizza la skincare nei programmi di longevità con un nuovo protocollo esclusivo per la pelle chiamato High Tailored Cellular Reset Facial.

Life Matrix Haute Rejuvenation Cream contiene il nuovo Exclusive Matrix Complex, un insieme molecolare multidimensionale di principi attivi costituito dall’Exclusive Cellular Complex™ alla più alta concentrazione e estratti di radici di peonia e fiori di calendula. L’Exclusive Cellular Complex™ si basa su decenni di ricerca e su una profonda esperienza nella scienza cellulare. Come nessun altro ingrediente attivo, infonde alle cellule della pelle una nuova vita, che si riflette in una gamma unica di benefici per le cellule e la pelle. I componenti dell’Exclusive Matrix Complex modulano l’insieme essenziale di biomolecole dell’informazione cellulare per ottimizzare la funzionalità e la durata della salute delle cellule.

Life Matrix Haute Rejuvenation Cream ripristina la funzione cellulare nel tempo, riducendo i segni dell’invecchiamento, ma non solo. Consentendo alle cellule della pelle di funzionare come una versione più giovane di se stesse, si verifica una trasformazione multidimensionale negli strati cutanei più profondi. La struttura della pelle viene rinforzata grazie all’aumento dei livelli di collagene e il tessuto cutaneo risulta più denso. La tonicità, l’elasticità e il volume della pelle migliorano, donando un effetto rimodellante visibile e misurabile.

Life Matrix Haute Rejuvenation Cream rivitalizza e fa risplendere la pelle grazie all’aumento del tasso di rinnovamento epidermico, mentre la resilienza della pelle aumenta per effetto di un elevato contenuto di acqua e del rafforzamento della barriera cutanea. Affina istantaneamente la grana della pelle e riduce l’aspetto delle rughe, donando un incarnato levigato e dall’aspetto sano. Nel tempo, rivitalizza la pelle dall’interno, aumentando la produzione di collagene, migliorando la compattezza e l’elasticità della pelle e amplificando la longevità della giovinezza cutanea. Le pelli devitalizzate e stanche che presentano segni visibili di invecchiamento, come rughe, perdita di compattezza e di elasticità e texture irregolare, trarranno il massimo beneficio da Life Matrix Haute Rejuvenation Cream.

La sua texture leggera ma nutriente avvolge la pelle idratandola e donandole una morbidezza eccezionale. Anche il packaging è meritevole di nota in quanto è realizzato in alluminio, un materiale completamente riciclabile. La sua superficie liscia e a specchio è lucida come un diamante ed è rivestita con cura per preservare una finitura perfetta. La confezione contiene una spatola perfetta per questo splendido flacone nel suo design elegante.

La Prairie e Clinique La Prairie sono due marchi distinti di proprietà di due aziende separate, che in questa occasione hanno collaborato su Life Matrix Haute Rejuvenation.