Un vero “Autunno nero” con il Ghost Tour Dolceacqua

Dopo il grande successo delle date estive, il Ghost Tour Dolceacqua torna in autunno con un’importante novità. Da sabato 12 ottobre, infatti, l’itinerario notturno dei misteri organizzato da “Autunnonero ICC” di Andrea Scibilia diventerà settimanale. Singoli e gruppi che vorranno trascorrere un sabato sera originale e alternativo nel borgo dei Doria potranno quindi scegliere tra un ampio numero di date per tutta la stagione autunnale.

Dal 12 ottobre gli Storyteller di Autunnonero torneranno a condurre il Ghost Tour attraverso le strette vie della Téra, il cuore più antico del borgo ligure di Dolceacqua, toccandone i luoghi più suggestivi, dal Ponte Vecchio al Castello dei Doria, e narrando storie di miti pagani e processi alle streghe, fatti di sangue e racconti di fantasmi in un percorso alla scoperta del lato oscuro di Dolceacqua.

Le storie raccontate non sono frutto di fantasia o invenzione, ma di ricerche storiche e folkloriche. Attraverso di esse ci si addentrerà in faide familiari, superstizioni, conoscenze dimenticate, folklore e tradizioni del famoso paese dei Doria in provincia di Imperia.

Il Ghost Tour Dolceacqua non è uno spettacolo teatrale, ma un’esperienza narrativa immersiva. Non bisogna quindi aspettarsi roboanti colpi di scena o spaventi improvvisi.

I Tour sono prenotabili online su www.autunnonero.com. È anche possibile acquistare i biglietti come buoni regalo e prenotare un intero Ghost Tour.

Il numero minimo per l’attivazione di un Tour è di 10 persone.

Partenza: 22:00 davanti al Ponte Vecchio.

Durata: circa un’ora e mezza.

Prezzo: 21€.

Il Ghost Tour Dolceacqua è organizzato dall’impresa culturale e creativa “Autunnonero ICC” di Andrea Scibilia con il patrocinio del Comune di Dolceacqua e la collaborazione del suo Centro Culturale e Ricreativo.