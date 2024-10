La collezione Twist di Cantori

Esempio perfetto di come il design possa unire tradizione e innovazione, Twist è la collezione di Cantori dal riconoscibile schienale a fasce ritorte. A quindici anni dalla sua creazione, Twist rimane un’icona di stile che continua a evolversi e a sorprendere, ora disponibile anche nella nuova versione in acciaio inox 316 per esterni.

Disegnata da Castello Lagravinese Studio nel 2011, la collezione Twist trae ispirazione dall’antica arte calzaturiera marchigiana. La sua forma unica e l’attenzione ai dettagli richiamano l’eccellenza artigianale della regione, da sempre nota per la sua capacità di unire identità locale e tradizione con un design contemporaneo. La lavorazione sartoriale delle cuciture e dei materiali si riflette nelle linee sinuose delle sedute e degli arredi, che trasmettono eleganza e comfort.

La collezione Twist, nata attraverso la creazione della poltrona, si è velocemente ampliata di divano, di sedia e letto, presentando anche una grande varietà di finiture della struttura in metallo e dei componenti morbidi: pelle, nabuk, tessuto, anche nelle loro versioni “eco”.

Cantori di recente ha arricchito la collezione con una nuova versione outdoor, portando lo spirito distintivo di Twist anche negli spazi esterni. L’utilizzo di materiali resistenti agli agenti atmosferici, combinati con le finiture artigianali che da sempre contraddistinguono il marchio, consente di arredare giardini e terrazze con stile, senza compromessi sulla qualità.

Con Twist, Cantori dimostra ancora una volta il suo impegno nel coniugare innovazione e tradizione, offrendo soluzioni di arredo che raccontano una storia di territorio, design e artigianalità, rendendo omaggio alle radici culturali delle Marche.

La nuova sedia Twist con la sua struttura in acciaio inox e l’imbottitura in lino Maratea è adatta sia ad uso indoor sia outdoor. Le caratteristiche fasce in ecopelle, ritorte e cucite a mano con impuntura a vista, oltre ad impreziosire lo schienale, resistono ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Personalizzabile nelle finiture e nel rivestimento, la sedia Twist è capace di arredare sale da pranzo e terrazzi, infondendo un tocco di contemporaneità ed eleganza. Twist si trasforma così nell’arredo perfetto per abbattere il confine tra interno ed esterno.