Il nuovo White Lion, un segnatempo gioiello firmato Grand Seiko

Il Micro Artist Studio svela il suo quinto esclusivo orologio gioiello con 8 giorni di riserva di carica White Lion. Il Micro Artist Studio, fondato nel 2000, ha l’obiettivo di scoprire, esaminare e padroneggiare le tecnologie e le competenze trasmesse dai maestri artigiani relative alla produzione di orologi di lusso, per poter realizzare segnatempo giapponesi di prim’ordine.

Quest’anno, i migliori artigiani che compongono questo team d’élite presentano il loro quinto orologio gioiello con 8 giorni di riserva di carica, valorizzando ulteriormente il complesso gioco tra diamanti e zaffiri. Questo orologio si distingue per il design audace e per l’utilizzo delle pietre preziose, richiamando rispettivamente la forza e la bellezza del leone bianco (White Lion), da sempre emblema di Grand Seiko sin dal primo modello del 1960.

La cassa stessa del White Lion, brillante e con sfumature bianche, è forgiata a freddo dal Platino 950 e meticolosamente lucidata con la tecnica Zaratsu, una caratteristica distintiva dei segnatempo Grand Seiko. Diamanti e quattro diverse tonalità di zaffiri blu sono stati accuratamente selezionati e montati da abili artigiani sulle anse spigolose per creare una splendida gradazione di colore. Ispirandosi poeticamente ad un leone in piedi su una montagna innevata, quattro delle rimanenti superfici della cassa sono state incise a mano, così da riflettere la luce splendente in molte direzioni.

Il quadrante del White Lion, decorato con un motivo che richiama la splendida criniera del leone, è impreziosito da diamanti e zaffiri taglio baguette, che fungono da indici delle ore e dei minuti. Queste gemme sono state incastonate a mano tra sottili binari in oro dai migliori artigiani orafi di Grand Seiko. Sulla lunetta stessa sono incastonati diamanti e zaffiri di diverse gradazioni di colore selezionati a mano, che richiamano le anse.

La combinazione tra il design robusto della cassa e la squisitezza dei dettagli delle gemme è straordinariamente insolita. Potente e allo stesso tempo aggraziata, proprio come il leone bianco, questa nuova creazione della Collezione Masterpiece risplende di una bellezza propria. Lucidate con la tecnica Zaratsu, alcune superfici della cassa sono impreziosite da diamanti e zaffiri, mentre altre sono incise a mano.