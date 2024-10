Le Masque Purifiant Intense, l’ultima innovazione di La Mer

Un trattamento trasformativo “Pietra-in-Crema” che agisce in profondità, lenisce e tratta la pelle per purificarla ed equilibrarla al massimo. Le Masque Purifiant Intense è una maschera lussuosa di La Mer, che unisce uno speciale mix di ingredienti che catturano le tossine, rilasciando benefìci rigeneranti. Un solo trattamento regala pelle detossinata, levigata e purificata.

Cremosa e rinfrescante, questa formula concentrata si trasforma, si attiva e agisce per “spostare” le impurità nella crema e allo stesso tempo fornire alla pelle la necessaria idratazione. Con l’uso costante, la pelle viene detossinata, liberata dalle impurità quotidiane e dagli effetti dannosi dell’accumulo dei radicali liberi, resa più forte per contrastare i danni causati dai molteplici fattori di stress.

Fin dai primo utilizzo, si apprezzerà una nuova pelle: purificata, uniforme, compatta, elastica e dalla morbidezza inaspettata. Una pelle senza imperfezioni.

Dopo un solo utilizzo i pori sono più liberi da impurità, radicali liberi e inquinanti leggeri, polveri sottili e residui presenti nell’aria.

Con un uso regolare, ha un’azione pre-tox (preventiva) finalizzata a ridurre il carico di tossine ed interrompendo la catena dei processi irritativi, aiutando a ritardare i segni visibili di danni e invecchiamento. Al suo interno, il Miracle Broth favorisce il rinnovamento naturale infondendo la necessaria idratazione ed energia, essenziali per una pelle purificata ed equilibrata. Inoltre, The PreToxifying Ferment, un fermento stabilizzante dall’azione intensiva, potenziato da un Enzima Marino e da antiossidanti, bilancia e rinnova la pelle in profondità. Questa lussuosa fusione di ingredienti purificanti, Miracle Broth e nutrienti, forma una matrice unica che cattura le tossine rilasciando contemporaneamente un effetto rigenerante. La sua fragranza Aromatica, ispirata ai trattamenti SPA, infonde uno stato di piacevole benessere.

Modo d’uso: prendere la maschera dal vasetto usando l’applicatore a pennello e stendere una quantità generosa su tutto il viso (lo strato deve essere coprente). Si potrebbe avvertire un leggero formicolio per l’effetto purificante del prodotto. Poi maschera inizierà ad asciugare e il colore cambierà da intenso a chiaro. Attendere fino a completa asciugatura (circa 10 minuti). Una volta asciutta, inumidire la spugnetta e rimuovere delicatamente il prodotto, infine sciacquare. Procedere con la routine abituale. Per risultati ottimali, usare 3 volte a settimana.