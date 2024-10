Melvil di Désirée: il divano geometrico di Marc Sadler alla Bauhaus

Un interior design che celebra figure geometriche e lineari, un’eleganza minimalista e una bellezza funzionale. Gli anni ’20 sono tornati di tendenza. I canoni estetici della Bauhaus, la celebre scuola fondata a Weimar da Walter Gropius nel 1919, conquistano imbottiti e oggetti dal tratto essenziale e senza tempo. Sadler firma Melvil, un progetto che spoglia il comfort di tutto ciò che è superfluo.

I tratti che definiscono questo divano sono semplici: la seduta è caratterizzata da un effetto capitonné e una cucitura a vista che ne definiscono il contorno.

La collezione è costituita da schienali movibili, in varie forme, lineari o angolari, che possono vivere singolarmente o essere abbinati ad una struttura in metallo cromato nero.

Melvil rappresenta l’apice del lusso raffinato e del design contemporaneo. Rivestito in tessuto di alta qualità o in lussuosa pelle, offre una gamma di opzioni personalizzabili per adattarsi a qualsiasi progetto ed esigenza, disponibile nella profondità di 165cm è la scelta ideale per chi fa del divano la propria oasi di comfort.

Il design ergonomico del divano garantisce il massimo agio, mentre la sua costruzione robusta assicura durata e longevità. Ideale per ambienti formali e informali, il divano Melvil arricchisce ogni spazio abitativo con la sua elegante presenza e il suo fascino sofisticato.