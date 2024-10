Rigenerarsi per affrontare meglio l’inverno all’Aqualux Hotel SPA Suite & Terme

Quando l’estate è ormai solo un bellissimo ricordo, niente di meglio che regalarsi una sferzata di energia per affrontare con grinta anche il grigiore invernale. Non solo piacevoli coccole circondati da un’atmosfera calda e accogliente, ma una vera e propria “carica” rigenerante in una location tra le più rinomate del Lago di Garda, Bardolino, tra rituali all’avanguardia ma rispettosi della natura, e tanti consigli per rendere i piaceri della tavola un’opportunità di ben essere. Si tratta dell’AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme, un design hotel dall’anima green che sorge in uno dei borghi più suggestivi della sponda veronese del Lago, che regala un paesaggio unico e un clima così dolce e mite da favorire il famoso olio del Garda DOP, rinomato per la sua leggerezza e la sua delicatezza.

In questa splendida struttura le regole fin da subito le ha dettate la natura: e così per la costruzione sono stati scelti materiali bio-compatibili, sono state poi impiegate energie rinnovabili e sono stati utilizzati software gestionali che controllano il risparmio energetico idrico e l’insonorizzazione naturale certificata.

Le 125 camere di cui 18 suite, dallo stile moderno ed essenziale, sfruttano i principi dell’eco climatizzazione per la veicolazione dell’energia naturale senza utilizzo di radiatori e condizionatori. Particolare l’esperienza offerta dalle due esclusive Prestige Round Suite con ampio ed elegante living che conduce nella camera con l’originale letto rotondo e vasca Jacuzzi.

Il design è contemporaneo e i colori sono tenui, mentre qua e là spicca un tocco di verde così da rendere l’ambiente un tutt’uno con la rigogliosa corte interna, un vero e proprio eco-sistema che infonde immediatamente tranquillità.

L’elemento di spicco di tutta la location è sicuramente l’acqua, e così ecco l’AquaExperience una realtà unica e impareggiabile con otto piscine interne ed esterne – 6 per adulti e 2 per bambini – con numerosi getti d’acqua, idromassaggi e aero massaggi: l’acqua termale scaturisce da una profondità di oltre 300 metri ed è ricca di calcio, magnesio e bicarbonati, apporta benefici alla pelle e dona una generale sensazione di ben essere a tutto l’organismo.

Sorprendenti anche i 1000 mq dell’AquaSpa & Wellness uno spazio dedicato alla bellezza con cabine per trattamenti, idroterapia e fangoterapia, una Private SPA, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore.

Soddisfa tutti gli ospiti ma anche chi non soggiorna in hotel, il variegato menu firmato dallo chef Angelo Alessi: un viaggio alla scoperta dei tipici sapori mediterranei declinati con un tocco creativo e contemporaneo, nel segno di uno stile di vita sano che non intende però rinunciare ai piaceri della tavola.

I piatti del ristorante Italian Taste condividono infatti (come tutte le proposte food di Aqualux) i più moderni principi della cosiddetta cucina funzionale per salvaguardare l’esigenza del mangiare sano attraverso una combinazione ottimale degli alimenti che tiene conto di una corretta e migliore nutrizione in termini energetici e di equilibrio psicofisico.

Tutto alla scoperta di un mondo di ben essere a 360°.