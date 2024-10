Nu Skin presenta Nutricentials Pump Vitamin C + Collagen

Nu Skin annuncia l’introduzione di una nuova referenza: il siero multiuso Nutricentials Pump Vitamin C + Collagen.

Parte della famiglia Nutricentials, linea basata sul concetto di bellezza naturale e caratterizzata da formulazioni non comedogenico basate su un Complesso Botanico Bioadattivo, una miscela di 5 estratti botanici da piante adattogene di proprietà dell’azienda, anche il nuovo siero Pump Vitamin C + Collagen è pensato per aumentare la resilienza della pelle e aiutarla a schermarsi contro i fattori esterni, quali stress, inquinamento, stanchezza.

Nutricentials Pump Vitamina C + Collagene combina ingredienti potenti come la Vitamina C e gli Aminoacidi di Collagene, con l’obiettivo di ottenere una pelle dall’aspetto più luminoso e fresco. In particolare, la Vitamina C agisce da antiossidante che aiuta a migliorare l’assorbimento degli Aminoacidi di Collagene, rendendo il nuovo Pump efficace per levigare e idratare la pelle.

Il collagene con cui è formulato Nutricentials Pump Vitamina C + Collagene, inoltre, è costituito da collagene frammentato di origine vegetale: ovvero, le molecole di collagene presenti nel siero sono state scomposte e portate a una dimensione più facilmente assorbibile dalla pelle.

Il nuovo Nutricentials Pump Vitamina C + Collagene aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe grazie agli Aminoacidi di Collagene di origine vegetale e a una forma stabilizzata di Vitamina C (Tetrahexyldecyl Ascorbate).

Aiuta inoltre a illuminare visibilmente la pelle grazie a una forma stabilizzata di Vitamina C e al Gliceril Glucoside (derivato dalla pianta botanica bioadattiva, la Pianta della Resurrezione).

Infine, aiuta a ottenere un incarnato liscio e luminoso grazie agli Aminoacidi di Collagene di origine vegetale e al Glyceril Glucoside che idratano e aiutano a ridurre la comparsa di segni visibili dell’invecchiamento.

Questo ”Pump” è perfetto per chiunque desideri personalizzare la propria routine quotidiana di cura della pelle, migliorando la luminosità, uniformando il tono della pelle e riducendo i segni visibili dell’invecchiamento, inclusi linee sottili, rughe e perdita di idratazione.

Nu Skin sa bene che lo step del siero è iper-importante nella routine di skincare. Sotto forma di emulsioni altamente concentrate disponibili in formati a base d’acqua o a base di olio, sono alleati preziosi per via della loro elevata concentrazione di potenti ingredienti attivi.

Ecco perché la linea Nutricentials Pump è nata per personalizzare al meglio la porpria beauty routine: in formato penna, i Pump di Nu Skin facilitano il dosaggio di prodotto, in modo da poter scegliere quale applicare in ciascuna specifica zona del viso e del collo, soddisfacendo diverse esigenze per diversi tipi di pelle, quali texture, luminosità, acne, sebo… tra gli altri.