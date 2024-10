Il verde oliva, la nuova palette di USM Modular Forniture

Come l’atemporalità e la versatilità appartengono a USM, così l’azienda svizzera ha ritrovato gli stessi valori anche in una nuova tonalità, il verde oliva. Grazie al grandissimo successo di pubblico che la limited edition (presentata a fine 2023) ha avuto, USM Modular Furniture ha così deciso di inserire l’esclusivo verde oliva nella sua “classica” palette.Non più solo 14 tonalità, “piene”, versatili e durature, ma da oggi 15 colori con cui vestire l’iconico sistema USM Haller e tutti gli ambienti.

Pochi altri colori sono versatili come il verde oliva. Con il suo perfetto equilibrio tra toni caldi e freddi, questo verde si integra perfettamente in qualsiasi ambiente e si abbina egregiamente con gli altri colori, creando combinazioni più classiche o più eccentriche. Il verde oliva risplende in tutte le condizioni di luce. Radioso e invitante alla luce del sole, mantiene la sua raffinata eleganza anche quando è colpito da un’illuminazione fredda. Questo lo rende una scelta vincente nel design di interni.

L’origine organica conferisce al colore proprietà calmanti e rasserenanti, mentre i sottotoni gialli gli conferiscono maggior calore. Per aggiungere profondità e tridimensionalità al mood generale dell’ambiente, il verde oliva può essere accostato a materiali naturali come il legno e la pietra.

Inoltre, questo colore è caratterizzato da una bellezza classica e allo stesso tempo moderna. Questa tonalità è incredibilmente sofisticata e senza tempo. Da un lato tradizionale e nostalgica, dall’altro vivace e fresca. Può essere perfettamente combinata con i colori classici USM.

La verniciatura a polvere dei pannelli del sistema USM Haller è prodotta in impianti all’avanguardia senza l’uso di solventi o metalli pesanti come il piombo. I colori dei pannelli sono certificati affinché non sbiadiscano mai, anno dopo anno.