La collezione di orologi TH85 Automatic di Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger presenta la nuova collezione di segnatempo TH85 Automatic, una linea di orologi con movimento automatico che esprimono la quintessenza del brand. Per il lancio delle nuove collezioni di orologeria Tommy Hilfiger ha scelto Lucien Laviscount come testimonial per la comunicazione. L’attore di origine londinese, classe 1992, celebre per il suo ruolo nella fortunata serie Emily in Paris, indossa nell’immagine di campagna proprio il modello TH85 Automatic che dona un twist elegante al suo look casual.

Il nuovo segnatempo Tommy Hilfiger propone una cassa in acciaio di 40 mm di diametro e lunetta girevole in acciaio con finitura IP nei colori rosso e blu, toni che definiscono la cifra dell’orologio donandogli un tocco classico e moderno al contempo.

Il quadrante bianco ospita una serie di dettagli che impreziosiscono l’orologio. Gli indici delle ore – lineari e con materiale luminescente – si susseguono sullo sfondo di un decoro fatto di cerchi concentrici che ne definiscono i confini. Sullo sfondo candido si muovono le lancette centrali di ore, minuti – con materiale luminescente – e secondi, con punta a freccia rossa. A ore 3 compare la finestrella della data, mentre a ore 12 si staglia sul fondo chiaro il monogramma dorato “TH” accompagnato dal logo del brand. A ore 6 le scritte “automatic 100 meters”. A ore 3 la corona zigrinata propone una finitura dorata in match con il profilo della lunetta.

TH85 Automatic coniuga il design essenziale alla performance grazie alla dotazione di un calibro automatico giapponese visibile grazie al fondello aperto e una cassa impermeabile fino a 10 atmosfere.

Il nuovo segnatempo monta un bracciale integrato che contribuisce a rendere armoniose le linee dell’intero orologio. Questo nuovo modello prende vita al polso di Lucien Laviscount che lo indossa con disinvoltura nello scatto di campagna mettendone in valore la versatilità.