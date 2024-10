La linea Hyséac di Uriage si arricchise

Lo stress e gli ormoni sono cause frequenti dell’acne in età adulta; per questo, i Laboratori Dermatologici di Uriage hanno studiato gli effetti dello stress e degli ormoni sull’acne recidivante e/o persistente. Per spezzare il circolo vizioso dell’acne legata ai picchi ormonali e allo stress emotivo che ne deriva, Uriage ha sviluppato nuovi prodotti per la cura della pelle con un’esclusiva tecnologia “anti-stress”: Hyséac Siero Pelle Nuova Booster Anti-Imperfezioni e Hyséac Gel SOS Purificante effetto patch invisibile.

Hyséac Siero Pelle Nuova Booster Anti-Imperfezioni è pensato per la pelle adulta a tendenza acneica. Studiato per agire fin dalla prima applicazione, contiene due ingredienti dermatologici: NEUROBIOXTM che limita l’ossidazione e il brevetto Endo Regul, che limita la proliferazione del C.acnes per tenere sotto controllo le imperfezioni. Per un rapido effetto pelle nuova, questo siero leggero e opacizzante contiene il 5,8% di AHA ad azione immediata, in formula ph4 (ambiente acido) per una maggiore efficacia. Disponibile nella versione da 30ml.

Hyséac Gel SOS Purificante effetto patch invisibile – formando uno scudo di cellulosa sul brufolo, il nuovo Gel SOS Purificante lo isola dalla contaminazione batterica esterna e favorisce la penetrazione dei principi attivi dermatologici (5,7% di AHA e BHA naturali8) per un’efficacia visibile in sole 4 ore dall’applicazione. Disponibile nella versione da 15ml.