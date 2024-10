Foreo presenta il nuovo SUPERCHARGED Overnight Skin Repair Face Oil e Ultra-Hydrating Sleeping Mask

Durante l’autunno è essenziale adottare prodotti che non solo proteggano, ma che aiutino anche a rigenerare la nostra pelle e la sua barriera per prevenire l’invecchiamento precoce. Si sa che la pelle si rigenera maggiormente durante il sonno. Ecco un’altra buona ragione per assicurarsi le 8 ore notturne. Anche FOREO, il gigante svedese della tecnologia per la pelle, ha avuto l’idea di sfruttare il potere di rigenerazione durante il sonno per fortificare la barriera cutanea e rimettere la pelle in forma per il giorno. Ecco che FOREO offre per quest’autunno nuovi lanci: SUPERCHARGED Overnight Skin Repair Face Oil e SUPERCHARGED Ultra-Hydrating Sleeping Mask.

SUPERCHARGED Overnight Skin Repair Face Oil

Studiato per contrastare i segni prematuri dell’invecchiamento, SUPERCHARGED Overnight Skin Repair Face Oil è un trattamento nutriente per la notte che agisce durante il sonno per ripristinare e ringiovanire la pelle. I peptidi rassodanti stimolano la pelle a produrre più collagene ed elastina, contribuendo a migliorare la texture della pelle e a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe, per un incarnato più sodo, liscio e giovane. L’olio di avocado, che ripristina la barriera, fornisce acidi grassi essenziali e vitamine che favoriscono la riparazione e il mantenimento dello strato protettivo della pelle, migliorando la ritenzione dell’umidità e proteggendo dagli agenti irritanti ambientali, per una pelle più sana e resistente. L’olio di semi di camelia giapponese ha proprietà antinfiammatorie che leniscono

le irritazioni e riducono gli arrossamenti. È inoltre ricco di acido oleico, vitamine A, B, D ed E e antiossidanti che nutrono profondamente la pelle senza ostruire i pori, per un incarnato morbido. La vitamina E antiossidante protegge la pelle dai danni dei radicali liberi e dagli stress ambientali, aiutando a prevenire i segni prematuri dell’invecchiamento come l’iperpigmentazione. Inoltre, idrata e nutre profondamente la pelle.

Migliora l’aspetto di rughe, arrossamenti e pori mentre dormi. Formulato con il 99% di ingredienti di origine naturale, SUPERCHARGED Overnight Skin Repair Face Oil è privo di profumo, vegano e cruelty-free, dermatologicamente testato e adatto a tutti i tipi di pelle.

SUPERCHARGED Ultra-Hydrating Sleeping Mask

SUPERCHARGED Ultra-Hydrating Sleeping Mask, una maschera gelatinosa notturna, ricca e ricostituente e specializzata nell’idratazione, calma la pelle, soprattutto dopo i freddi venti autunnali, e blocca l’idratazione mentre si sogna. Formulata con il 99% di ingredienti di origine naturale, questa maschera nutriente

naturale ricarica e ringiovanisce la pelle senza ostruire i pori, in modo da avere un aspetto sano e luminoso ancora prima di iniziare la giornata.

L’acido ialuronico idratante aiuta ad attirare e sigillare l’umidità nelle cellule cutanee, migliorando l’elasticità e lasciando la pelle turgida, riducendo al contempo linee sottili e rughe. Lo Zinco PCA lenitivo aiuta a regolare la produzione di sebo e riduce il rossore, lasciando la pelle chiara e dall’aspetto sano.

Il fungo di pino antiossidante e la vitamina E aiutano a proteggere e nutrire la pelle, favorendo un colorito più giovane e luminoso. L’olio di girasole nutriente e l’olio di oliva (idrogenato) forniscono un’idratazione di lunga durata alla pelle, migliorandone la consistenza e promuovendo una barriera cutanea sana.

L’olio di rosa mosqueta illuminante e l’ergotioneina sono ricchi di antiossidanti, vitamine e acidi grassi e aiutano a proteggere la pelle dallo stress ossidativo, illuminandola e migliorandone la consistenza e il tono.