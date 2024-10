La paura incontra la bellezza nel Charm Fantasma Boo di Pandora. Questo charm, realizzato in Argento Sterling 925 e dipinto con smalto bianco e glitter argenteo scintillante, si illumina al buio. Preparati, quindi, per un Halloween spettrale e divertente con un look che risplende anche nell’oscurità.

Perfetto da abbinare al charm teschio dipinto con smalto bianco che si illumina al buio oppure al charm zucca di Halloween, con dettagli scanalati, un volto spaventoso e occhi a forma di cuore.