L’arte del benessere all’hotel Cyprianerhof, oasi di relax con vista sulle Dolomiti

Circondato dal suggestivo panorama delle Dolomiti, nella quieta Val di Tires, il Cyprianerhof Dolomit Resort rappresenta il perfetto connubio tra lusso e natura. Con l’arrivo dell’autunno, che con i suoi colori caldi rende avvolgente l’atmosfera, l’affascinante hotel 5 stelle della famiglia Damian introduce la settimana “The art of wellness”, per ritrovare il proprio equilibrio interiore grazie a speciali rituali in sauna, sessioni di yoga, forest bathing, meditazione e raffinati concerti serali.

Dal 20 al 27 ottobre, l’hotel Cyprianerhof propone un programma settimanale pensato per chi cerca un’esperienza di profondo relax e benessere olistico. Al mattino si inizia con delle sessioni di yoga dolce per rilassare il corpo e la mente, oppure con l’esperienza respiratoria trasformativa “Psychedelic Breath”, che intensifica la percezione dei sensi: una sessione di meditazione decisamente singolare, da provare anche all’alba al laghetto Wuhnleger, a quota 1400 metri, che è possibile raggiungere con una camminata di circa un’ora.

Ogni giornata prevede un programma diverso, con attività come il forest bathing, per sperimentare il potere curativo della natura, o le sessioni di “Individual Healing”, rituali che esprimono il potere della quarzite argentea della Val di Vizze a cura della fondatrice del metodo Silberquarzit, Kornelia Schwitzer. Tra le proposte da provare, “TaKeTiNa”, processo meditativo di gruppo basato sul ritmo come via per ritrovare sé stessi, una pratica sviluppata negli anni ’70 dal musicista e compositore austriaco Reinhard Flatischler.

Per concludere la giornata, un rituale Aufguss in sauna creato appositamente dai maestri di sauna del Cyprianerhof per la settimana “The art of wellness”, seguito da un Gong Bath, esperienza di meditazione passiva che consente di immergersi nelle vibrazioni curative del suono. Durante la settimana, infine, sono previste due serate musicali nel nuovo spazio Culture Lounge dell’hotel Cyprianerhof, dedicate alla musica da camera e al cantautorato.

Tra un appuntamento e l’altro della settimana “The art of wellness” è possibile avventurarsi in un’escursione alla scoperta della Val di Tires o delle Dolomiti patrimonio Unesco, godendosi i colori caldi dei boschi imbruniti dal foliage e la fresca brezza alpina, nonché esplorare la Similde spa con le sue aree interne ed esterne dedicate al relax, tra saune di varie temperature e tipologie, il giardino wellness con il laghetto naturale balneabile, la piscina esterna, le saune e la vasca idromassaggio tutti con vista sulle Dolomiti.

Non solo attività fisica e relax: anche una sana alimentazione contribuisce al benessere di corpo e mente.

È per questo che a cena il menu giornaliero del ristorante dell’hotel esprime il connubio tra la selezione di ingredienti stagionali a filiera corta e la creatività del team di 4 chef capitanato da Monika Damian, dando vita a gustosi e raffinati piatti che spaziano tra sapori dell’Alto Adige, cucina mediterranea e richiami internazionali ed esotici, con una forte presenza di proposte di cucina vegetale e salutare. La vacanza autunnale al Cyprianerhof è un viaggio verso il benessere a 360°, immersi in ambienti dal lusso naturale e coccolati dalle attenzioni dell’accogliente ospitalità altoatesina della famiglia Damian.