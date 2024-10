La skincare a base di olio di semi d’uva firmata Eisenberg

L’autunno è da sempre sinonimo di foliage, un meraviglioso tripudio di caldi colori che giocano a nascondino con i tiepidi raggi del sole. Simbolo di questa stagione e perfetta alleata della skincare in questo periodo dell’anno è sicuramente l’uva, il cui estratto rappresenta un potente disintossicante dall’azione antinfiammatoria e antinvecchiamento cellulare. EISENBERG PARIS, da sempre attenta alla creazione di prodotti dalle formule innovative, dove la ricerca scientifica lavora in sinergia con ingredienti dalle molteplici proprietà, ha da sempre considerato l’uva un ingrediente fondamentale per la formulazione di alcuni suoi must-have. Qualche esempio?

MASQUE TENSEUR REMODELANT – una maschera magica dall’effetto energizzante anti-fatica che agisce da “Lifting” cosmetico, dall’intensa azione anti-età, liftante e rassodante, visibile istantaneamente e per tutto il giorno. La sua formula in emulsione sottile contiene vitamine A ed E incapsulate, Olio di Semi d’Uva ed Estratti di Tè Verde che agiscono contro la perdita di elasticità, le rughe e le macchie di iper-pigmentazione. Specialmente indicata per viso e occhi.

SOIN ANTI-AGE – la sua formula “magica” avanzata si fonde sulla pelle. Dall’azione anti-rughe e rassodante è arricchita di principi attivi mirati quali il Retinolo incapsulato, gli Olii di Borragine e di Semi d’Uva che rigenerano e nutrono, le Vitamine E e C lottano contro i radicali liberi, le Ceramidi Vegetali preservano il film idrolipidico e difendono la pelle dalle aggressioni ambientali e le Alghe Rosse che eliminano le tossine. La pelle è tonica, levigata, rassodata e ringiovanita. Ideale anche per le pelli devitalizzate.

HYDRA LIFTING – un super trattamento idratante immediato e di lunga durata, concentrato in attivi unici di origine vegetale e biotecnologica che aiuta la pelle a mantenere e ricostruire il suo capitale idrico. Inoltre, apportano e trattengono l’idratazione, oltre a svolgere un’azione anti-ossidante e rigenerante.

Una crema-gel ultra-fine con capsule contenenti Olio di Semi di Uva, Vitamine E e C per un super mix di antiossidanti attivi. Formula concepita specialmente per tutti i tipi di pelle disidratata.