Eiko, la stufa a pellet di MCZ dal calore garantito

Eiko è una stufa a pellet a convezione naturale di MCZ, ideale per gli spazi ristretti: grazie alle dimensioni ridotte rispetto ai prodotti tradizionali e alla possibilità di essere installata molto vicina al muro, la stufa ha un ingombro complessivo molto compatto. Inoltre l’uscita dei fumi, che può essere superiore o posteriore, è ciò che rende Eiko adattabile alle più diverse esigenze progettuali.

La stufa è priva di ventilatori: la diffusione del calore a convezione naturale avviene attraverso una griglia superiore assicurando massimi livelli di silenziosità. Eiko è dotata delle tecnologie all’avanguardia Free, Core e Maestro+.

Free è l’ultima tecnologia sviluppata da MCZ che, grazie alla componentistica elettronica dedicata e ad una batteria interna ad accumulo, garantisce il regolare funzionamento della stufa anche in caso di black-out prolungato fino a 4 ore.

Core è invece l’innovativa tecnologia di combustione basata sui principi della gassificazione che permette di raggiungere performance inedite sul mercato in termini di sostenibilità ambientale, di praticità e di estetica. Il design brevettato del focolare Core risulta particolarmente bello anche da spento.

Questa tecnologia garantisce una combustione più pulita e sostenibile rispetto alle normali stufe, con un abbattimento del 40% delle emissioni rispetto ai limiti europei più severi (5 Stelle ariaPulita) e del 55% rispetto ai limiti europei di Ecodesign. Grazie all’ottimizzazione della combustione, la pulizia del focolare diventa un’operazione rapida e semplice, il vetro rimane pulito molto più a lungo, mentre la fiamma risulta spettacolare, paragonabile al fuoco di legna.

Inoltre, grazie alla tecnologia Maestro+ è possibile gestire la stufa direttamente da smartphone, tramite un’app dedicata che ne permette il controllo anche a distanza, o dal telecomando freestanding (optional) con termostato ambiente e sensore umidità. Di serie è anche disponibile un pannello di controllo digitale a scomparsa, montato sul top.

Il braciere autopulente riduce drasticamente la necessità di pulizia della stufa richiedendo uno svuotamento cenere meno frequente, anche ad intervalli settimanali.

Eiko è disponibile in una varietà di finiture, tra cui il nuovo rivestimento Materia nei colori Corten, Piombo e Tortora, oltre al metallo Black. Per coloro che cercano un tocco di personalità, è disponibile anche la versione Custom, che consente di personalizzare completamente i fianchi della stufa con un rivestimento in gres a piacimento (spessore max 3,5 mm). Il top è realizzato in alluminio verniciato nero, mentre la porta frontale in vetro offre una visione ampia e coinvolgente del fuoco.