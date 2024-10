Decoratori Bassanesi presenta Wă di Federica Biasi

Il progetto della collezione di rivestimenti Wă disegnato da Federica Biasi ci riporta in oriente e prende vita dai ricordi di un viaggio in Cina della designer ispirandosi alle tegole dei tetti delle pagode e delle architetture tipiche delle abitazioni dei villaggi rurali.

In queste costruzioni, le tegole irregolari, realizzate artigianalmente in terracotta, vengono stratificate e impilate l’una sull’altra secondo un sistema ad incastro ereditato dalle antiche tecniche tradizionali della cultura cinese. Con il lavoro della progettista, i pattern di queste sovrapposizioni, sono passate da suggestione a struttura progettuale, dando vita alla collezione Wă.

“Solitamente sono i segni più semplici a catturare il mio sguardo, immagini immediate che evocano una precisa visione.” – Afferma Federica Biasi – “Per la collezione Wă, i tratti netti e decisi delle architetture, legati alla storia, all’antica artigianalità e all’uso dei materiali naturali, sono stati una fugace ispirazione che, con il tempo, ha dato vita al processo creativo alla base del disegno”

Wă è una collezione dall’estetica regolare, calda e vivida, che unisce il decoro alla funzionalità e viene proposta in quattro cromie naturali, dal nocciola al caramello. Come in un mosaico, ogni singolo elemento viene ripetuto su una porzione di 9,5 x 18,5 cm che andrà a creare il nuovo rivestimento, in gres porcellanato tutta massa.