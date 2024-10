Ringana propone equilibrio ed empowerment per contrastare i disturbi della menopausa

RINGANA crede che l’equilibrio tra dentro e fuori sia il cardine per raggiungere il ben-essere e riverberare bellezza a tutte le età. Crede anche nel concetto Better Aging (in antitesi con anti-aging) con un nuovo e sempre più accettato paradigma: calma, serenità, saggezza. L’essenziale è sentirsi bene nella propria pelle e promuovere la propria salute e vitalità. Perché si è vecchi solo se ci si sente vecchi. Un cambio sostanziale di prospettiva, non c’è dubbio, che interessa anche la condizione di Menopausa.

E a proposito di menopausa RINGANA propone:

CAPS move, per contrastare l’osteoporosi

Le articolazioni del corpo umano vanno protette per garantirne la funzionalità. Oltre a una regolare attività fisica, è importante un sano apporto di sostanze nutritive per un’azione rinforzante su ossa e muscoli. CAPS move sono ricche di estratti vegetali di resina di incenso e di radice di curcuma e Vitamine C, D e K.

FRESH PACK balancing

In menopausa occorre mantenere il corretto livello di zinco per contrastare sbalzi d’umore, indebolimento e caduta capelli, perdita di elasticità della pelle e per sostenere il sistema immunitario. FRESH pack balancing contiene grano saraceno in polvere, ricco di zinco. Spinaci, broccoli, carote ed erba medica. Un complesso selezionato di Vitamine idrosolubili e liposolubili bio disponibili e di minerali per un profilo nutrizionale equilibrato.

CAPS fem, una dose di ferro (naturale)

Il ferro contribuisce a ridurre stanchezza e affaticamento. La Vitamina C dell’acerola, facilita e velocizza l’assorbimento di ferro; estratto di radice di shatavari, dona un generico benessere durante la menopausa; damiana, già nota nella cultura maya per la sua efficacia come afrodisiaco naturale, dona slancio alla sessualità femminile.

CAPS cerebro, per migliorare la memoria

Stimolano la capacità di apprendimento e le facoltà mnemoniche e contribuiscono a preservare le funzioni cognitive grazie a estratto di uva, mirtillo e Rhodiola rosea uniti ad uno speciale complesso brevettato a base di Salvia.

FRESH body milk, rigenerare e elasticizzare

A base di oli vegetali con azione nutriente e lenitiva duratura, sostiene la barriera cutanea e dona un’intensa sensazione di elasticità e benessere.

FRESH cream rich, idratare e nutrire

Crema giorno dalla texture ricca ad azione antiossidante e rivitalizzante grazie a Astaxantina ed estratto di sambuco. Ad arricchire la formula un blend a base di olio di noci di macadamia, olio di noce di cocco e olio di enotera dall’azione lenitiva, nutriente e rinforzante.