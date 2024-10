La nuova Édition Limitée Eau du Soir by Sisley-Paris

La pittrice e illustratrice britannica Fee Greening decora l’universo natalizio 2024 di Sisley-Paris. E lo fa anche con Eau du Soir Édition Limitée (100ml). Questa fragranza è il frutto dei ricordi d’infanzia di Isabelle d’Ornano, fondatrice della celebre Maison cosmetica Sisley. Un profumo che nasce dalle emozioni e sensazioni legate ai profumi mediterranei di rosa, gelsomino, iris e seringa, che al tramonto si fanno più intensi. Eau du Soir Édition Limitée è femminile, atemporale, avvolgente con l’aggiunta di sentori di mandarino e pompelmo, lascia sul corpo le intense note di muschio e ambra.

“Conoscevo già Sisley e Christine [d’Ornano] è stata una delle prime persone a commissionarmi alcune opere, quando mi sono laureata. Collaboro quindi con il brand da quasi dieci anni. Il must-have della mia routine di bellezza, a cui non rinuncio, è All Day All Year, ma uso anche Masque Crème à la Rose Noire, quando la mia pelle ha bisogno di essere particolarmente coccolata” – Fee Greening.

L’artista, con le sue illustrazioni, ci invita in una Parigi da favola, sotto un cielo stellato. Una passeggiata che si snoda tra i monumenti più iconici della Ville Lumière, rivisitati in uno stile gioioso che ricorda immediatamente la stagione delle Feste. La tecnica utilizzata è l’illustrazione tradizionale a penna, in uno stile ispirato all’arte medievale, all’arte gotica e ai Maestri fiamminghi.