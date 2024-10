Burning Dolomites in Val Gardena: i tramonti più belli dell’autunno

Le Associazioni Turistiche della Val Gardena, non hanno fatto altro che valorizzare uno spettacolo naturale unico, che hanno ribattezzato Burning Dolomites, organizzando escursioni guidate per ammirare uno dei fenomeni naturali più belli e affascinati: i magici tramonti sulle Dolomiti, quando “i Monti Pallidi” si trasformano in cime fiammanti e le vette e le rocce sono immerse in una luce unica.

“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”, diceva Albert Einstein, ed effettivamente tutto ciò è ben comprensibile assistendo allo spettacolo del tramonto in mezzo alle montagne più belle, le Dolomiti. Da metà settembre sappiamo che gli aghi dei larici cambiano colore, da verdi diventano gialli, poi si tingono di arancio, rosso e marrone. Al tempo stesso un’irradiazione solare particolare colora di rosso le Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO.

“I Monti Pallidi”, ricchi di storie, si trasformano e sono immersi in una luce magica, la cui cornice è costituita da un cielo blu cristallino, tipico delle belle giornate autunnali. Escursionisti e “Mountain lovers” quest’anno potranno godersi questo spettacolo nel periodo che va sino al 03 novembre: ogni martedì sul monte Stevia e ogni giovedì sul monte Sëurasas.