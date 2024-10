Hair Rituel by Sisley presenta i nuovi trattamenti per capelli disponibili presso la Maison Sisley

Le Grand Soin Cheveux Régénérant, Restructurant di Hair Rituel by Sisley, il trattamento iconico dedicato alla bellezza e alla cura dei capelli (durata totale di 1h30) è ora completato da 4 nuovi Soins Essentiels (da 60 minuti), dedicati a precise problematiche capillari e precisamente: densità con Le Soin Essentiel Densité, purezza con Le Soin Essentiel Pureté, colore con Le Soin Essentiel Couleur e nutrimento con Le Soin Essentiel Nutrition.

Le diverse routine Hair Rituel by Sisley sono eseguite presso la Maison Sisley (nel cuore del leggendario Quadrilatero della Moda, in via Alessandro Manzoni). Anche se il luogo è stato progettato per riflettere lo spirito del marchio francese, ogni dettaglio è stato pensato per adattarsi alle esigenze degli abitanti della città che desiderano concedersi una pausa di benessere. 175 metri quadrati, oltre a un’immersione nel cuore della bellezza, la Maison invita a scoprire l’universo di Sisley e quello del marchio Hair Rituel by Sisley.

L’alta tecnologia e l’efficacia dei trattamenti Hair Rituel by Sisley insieme ai gesti di massaggio e all’attivazione di punti di digitopressione, manifestano una coreografia sviluppata per ottimizzare l’efficacia dei principi attivi e prendersi cura sia della fibra capillare sia del cuoio capelluto, per risultati immediati fin dal primo trattamento e resi duraturi da una serie di appuntamenti regolari.

Le Grand Soin Cheveux Régénérant, Restructurant è un trattamento di Hair Rituel by Sisley che può essere paragonato ai trattamenti di eccellenza per la pelle. Il suo approccio su misura è stato sviluppato per promuovere la bellezza della fibra capillare e la salute del cuoio capelluto in maniera globale, indipendentemente dalle loro caratteristiche e problematiche. Queste tecniche uniche, elaborate in collaborazione con i migliori specialisti, alternano sfioramenti, drenaggi, massaggi e impacchi, in una coreografia ininterrotta. Ispirata alla tradizione millenaria dello Shiatsu, di cui utilizza i punti di pressione sul capo, il collo, le spalle e la parte alta della schiena, l’esperienza genera un totale relax.

Il trattamento si svolge in quattro fasi:

Preambolo: i trattamenti preparatori – Dopo la decontrazione del collo e delle spalle con un massaggio rilassante, le applicazioni di Masque Purifiant Avant-Shampoing e de Le Baume Restructurant Nourrissant sono completate da pressioni e massaggi rivitalizzanti.

La schiuma fine e densa, delicatamente profumata, provoca un autentico risveglio dei sensi; l’utilizzo è accompagnato da manovre prima energizzanti e poi rilassanti. Nel cuore del trattamento: i trattamenti specifici – L’applicazione di Masque Soin Régénérant è associata a gesti rivitalizzanti. La coreografia prosegue, avvolgendo le aree trattate con asciugamani caldi e bagni di vapore. Le Sérum Revitalisant Fortifiant , autentico elisir di giovinezza capillare, viene in seguito applicato sul cuoio capelluto per un delicato massaggio.

Risultato: la chioma si trasforma, è rivitalizzata, densa e brillante, come dotata di una nuova giovinezza. L’equilibrio del cuoio capelluto è migliorato.

LE SOIN ESSENTIEL DENSITÉ con 40 minuti di massaggio, pensata per:

stimolare il cuoio capelluto e attivarne così la microcircolazione e fornirgli gli elementi nutritivi di cui ha bisogno per generare capelli più forti;

LE SOIN ESSENTIEL PURETÉ con 40 minuti di massaggio, pensata per:

detossinare, detergere e purificare con delicatezza il cuoio capelluto e la fibra capillare, aiutandoli a liberarsi dalle impurità;

LE SOIN ESSENTIEL COULEUR con 40 minuti di massaggio, pensata per:

preservare la funzione barriera del cuoio capelluto , spesso messa a dura prova dalle tinture ripetute, apportando comfort e lenimento ;

LE SOIN ESSENTIEL NUTRITION con 40 minuti di massaggio, pensata per:

dare comfort al cuoio capelluto secco e molto secco;

A questi trattamenti specifici si aggiunge la stimolazione dei punti di digitopressione, al fine di risvegliare i meridiani del cranio direttamente legati alla vitalità e alla salute del cuoio capelluto, e di favorire un calo del livello di stress e di ansia. Al termine di ogni trattamento, durante il quale viene massaggiata tutta la parte superiore del corpo, il rilassamento è quindi totale e profondo, sia al livello del corpo sia dello spirito.

Alla fine del protocollo, si procede con un’asciugatura naturale utilizzando una fonte di calore delicata e la punta delle dita per rispettare il cuoio capelluto. Questo metodo di asciugatura si prende cura anche della fibra capillare ed evita di sottoporla a temperature eccessive.