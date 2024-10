Il tappeto Landscape di Atelier Tapis Rouge e lualdimeraldi

Atelier Tapis Rouge, voce sempre più autorevole nello scenario dei luxury rugs, continua a spingere i confini della ricerca e della sperimentazione collaborando con designer e progettisti internazionali. Una vera e propria fucina di idee al servizio della creatività per dare vita a opere d’arte distese che durano nel tempo, in grado di trasferire tridimensionalmente immagini grafiche e sensazioni. Un esercizio di stile che consacra Atelier Tapis Rouge come hub creativo e punto di riferimento per i professionisti del settore.

Dall’unione di una visione progettuale contemporanea capace di osare e che combina approccio immaginativo e design funzionale, nasce il tappeto Landscape di Atelier Tapis Rouge in collaborazione con lualdimeraldi, giovane duo italiano di product e interior designer composto da Matteo Lualdi e Matteo Meraldi, che ben traduce tutto il coraggio della sperimentazione dei due creativi rimanendo fedeli alla filosofia del brand.

La collezione Landscape rappresenta un’affascinante esplorazione dei paesaggi naturali e rurali, reinterpretati attraverso segni grafici semplificati. Ogni superficie è una testimonianza dell’intervento umano, che nel corso degli anni ha modellato e definito l’identità profonda dei paesaggi delle nostre “radici”.

Il concept della serie nasce dall’osservazione degli appunti di un viaggio nel sud-est asiatico e dalla contemplazione delle viste aeree sui campi coltivati. Attraverso un linguaggio visivo fatto di contrasti cromatici, volumi definiti e forme irregolari, il progetto offre una riflessione sulla complessa relazione tra uomo e natura. Landscape richiama l’estetica dei paesaggi tradizionali, posti ai margini delle città, e mette in evidenza la dicotomia tra la frenesia della vita moderna e il ritmo più lento e contemplativo di luoghi antichi e antropizzati, che spesso ci invitano a sognare di riabitare.

La gamma comprende un tappeto caratterizzato da bordi irregolari che rendono ogni pezzo unico. Le forme inimitabili si integrano perfettamente con gli elementi d’arredo, creando un ecosistema armonioso dove il tappeto diventa un punto focale di incontro, eleganza ed equilibrio.

Il risultato è una vera e propria narrazione visiva e tattile che celebra il dialogo tra la natura e l’uomo.

Il tappeto, taftato a mano, rappresenta l’apice dell’artigianato di lusso. Realizzato con filati pregiati come la lana e la seta di bambù, offre una resa straordinariamente piacevole al tatto. Ogni pezzo è frutto di una produzione interamente artigianale, dove ogni dettaglio è curato con la massima attenzione per garantire un prodotto di valore inestimabile.