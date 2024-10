The Rejuvenating Night Cream di La Mer per contrastare l’invecchiamento

La Mer presenta la nuova Rejuvenating Night Cream, un potente idratante ideale per la skincare routine notturna, quando l’azione di rigenerazione della pelle è nella sua massima attività e la pelle è più ricettiva. Creata specificamente per arricchire di energia il naturale processo di rinnovamento notturno della pelle, la nuova Rejuvenating Night Cream offre benefici visibili, notte dopo notte. L’azione completa della Rejuvenating Night Cream si focalizza su 8 indicatori critici dell’invecchiamento (rughe e linee sottili, consistenza e compattezza, morbidezza e luminosità, uniformità e levigatezza).

Questa formula innovativa è arricchita con MRA-3, l’alternativa marina al classico retinolo, un nuovo complesso di rinnovamento che crea un potente legame con il Miracle Broth, l’ingrediente iconico e prezioso di La Mer. Questa formula rivoluzionaria è stata appositamente progettata per essere rapidamente assorbita dalla pelle, rendendo la sua consistenza a “prova di cuscino” e consentendo agli ingredienti chiave di The Rejuvenating Night Cream di ricaricare e accelerare il processo di ringiovanimento della pelle, fin dalla prima notte di applicazione.

MRA-3, simile al retinolo, aumenta la densità della pelle per aiutare a riempirla, rinforzarla ed idratarla. L’attivo MRA-3 è un concentrato di ingredienti marini, formulati con una tripla modalità di azione per ottimizzare visibilmente il rinnovamento e la riparazione. È composto da una duplice estrazione del finocchio marino, miscelata con potenti alghe brune. I due estratti di finocchio marino, miscelati con le potenti alghe brune, offrono visibili effetti anti-invecchiamento senza irritare e senza richiedere il consueto periodo di adattamento associato ai trattamenti al retinolo. Di notte, la pelle entra in una fase di rigenerazione, rendendo il riposo notturno il momento ottimale per assorbire i trattamenti. Tuttavia, un’adeguata carica di energia è essenziale per una riparazione ottimale.

Il Miracle Broth™ ricarica la pelle durante la notte, migliorandone l’auto-rigenerazione ed innescando un meccanismo di rinnovamento, visibile al mattino. Gli scienziati La Mer hanno creato una consistenza superlativa che imita lo strato superficiale della pelle: un “foglio” virtuale ricco di idratazione, che trattiene e sigilla gli attivi, nutrendo la pelle e agendo nel contrastare i segni visibili dell’invecchiamento mentre si dorme. Una consistenza piacevolmente densa e corposa, la ricca crema da notte si scioglie non appena viene applicata sulla pelle.

A prova di cuscino, avvolge e satura la pelle di sostanze nutritive, migliorandone la biodisponibilità e ottimizzandone il rinnovamento notturno, senza trasferirsi sul tessuto del cuscino. Il Miracle Broth regala la sua inconfondibile e lenitiva freschezza, così la pelle si presenta luminosa, morbida, compatta. The Rejuvenating Night Cream è stata testata su tutte le pelli, inclusa la pelle sensibile. Dispobile nella versione da 30, 60 e 100ml.