L’Indian Summer di Tirolo in Alto Adige, una natura da immortalare

Tirolo è un piccolo centro grazioso e molto caratteristico, situato nella collina proprio sopra Merano. Se, appunto, il centro del paese è molto raccolto, il territorio che lo circonda vanta una natura vasta, in parte organizzata con passeggiate e con filari di meli e viti e in parte selvaggia, con foreste alpine costituite da vari tipi di alberi e arbusti.

A Tirolo, gli scenari creati dalla natura sono incredibili nelle settimane dell’Indian Summer, tra la metà di ottobre e quella di novembre. La luce penetra tra le foglie colorate di rosso e di arancione, creando riflessi e giochi di luce e di ombra che lasciano senza fiato. Il contrasto poi con l’azzurro del cielo, intenso come può essere solo in questi giorni, rende tutto incredibilmente magico in questa parte di Alto Adige.

Ogni tanto, nella brillante vegetazione, spunta qualche castello, una cascata, una chiesa antica: tutti potenziali soggetti da ritrarre.