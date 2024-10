Ralph Lauren Fragrances presenta POLO EST. 67, la nuova fragranza fresca

Ralph Lauren Fragrances presenta una nuova fragranza fresca e avvolgente con il lancio di POLO EST. 67 Eau de Toilette. Rinnovando la franchise delle fragranze POLO, il nuovo profumo infonde uno spirito atletico all’iconica collezione. Una nuova campagna pubblicitaria globale celebra il potere di sognare con determinazione e grinta, e vede come protagonista Aaron Judge, capitano dei New York Yankees™,

“Sia nel mondo dello sport che nel mondo delle fragranze, è la passione che fa la differenza. Il genuino amore di Aaron Judge per il baseball incarna ciò in cui credo di più: un impegno per l’eccellenza e l’arte di fare ciò che ami,” ha detto Ralph Lauren, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo.

Da oltre 57 anni, l’eredità di Ralph Lauren è profondamente radicata in uno spirito di “eleganza sportiva”. Il marchio vanta una ricca storia nel mondo dello sport, con un rinomato portafoglio di collaborazioni globali nel tennis, nel golf e alle Olimpiadi, oltre a una schiera di ambasciatori atletici di livello mondiale.

Pioniere nella convergenza tra sport e stile, Ralph Lauren ha trasformato il mondo delle fragranze con l’introduzione dell’iconico profumo Polo Sport nel 1993, creando un nuovo paradigma con una fragranza pensata per uno stile di vita attivo. Polo 67 segna un nuovo capitolo all’interno dell’iconica franchise POLO, rappresentando una potente e creativa esplorazione sensoriale tra fragranze e atletica.

Creata esclusivamente dal master perfumer Marie Salamagne, POLO 67 EDT incarna una calda vivacità con una combinazione unica di note fresche e fruttate di agrumi, vetiver e bergamotto baciato dal sole, arricchite da un accordo di ananas dolce.

Le note di testa, infatti, sono fatte di Essenza di Bergamotto, Accordo di Ananas e Lavanda, mentre le note di cuore al Geranio ed Essenza di Salvia Sclarea, per chiudere con le note di fondo al Vetiver di Haiti, Essenza di Sandalo e Patchouli.

L’iconico logo Polo gioca con un riferimento sportivo e al 1967, anno di fondazione di Ralph Lauren. Il design del flacone è moderno ed è caratterizzato da un tono di blu scuro, un tappo blu lucido e accenti bianchi.

POLO EST. 67 Eau de Toilette, oltre ad essere ricaricabile, è disponibile nei formati da 40, 75 e 125ml.