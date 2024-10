Mediterranea PRO-AGE per contrastare i cambiamenti legati al tempo

Mediterranea Cosmetics presenta PRO-AGE, la linea pensata per chi desidera prendersi cura della propria pelle in modo naturale, senza dover mascherare i segni del tempo, ma accogliendoli come parte del proprio viaggio. Ingrediente chiave della linea è l’acido ialuronico, noto per le sue straordinarie proprietà idratanti e rimpolpanti, in grado di donare alla pelle elasticità e un aspetto sano e radioso.

Nella linea Mediterranea PRO-AGE:

Uplifting cream 50ml, una crema viso giorno e notte (92% di ingredienti di origine naturale) dalla texture soffice e avvolgente ad azione rigenerante, idratante ed emolliente. Nella formula: Acido ialuronico a doppio peso molecolare – azione idratante e elasticizzante; Burro di Karité – potente idratante, stimola la produzione di collagene rallentando il processo di invecchiamento della pelle; Estratto dal fiore di Verbasco – protegge dalle radiazioni UV trasformandole in una fonte di luce generata direttamente sulla pelle per un aspetto più radioso, brillante e sano.

(I fiori di verbasco sono in grado di “raccogliere” i raggi UV e trasformarli in nuova luce visibile per apparire più brillanti ed essere quindi più visibili al fine di avere più chance di attirare gli impollinatori); Vitamina E – aiuta a combattere i radicali liberi, contrasta i segni del tempo, migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle. Inoltre, ha un’azione lenitiva e rinforzante dell’epidermide.

Uplifting serum 30ml, un siero viso (90% ingredienti di origine naturale) dalla texture morbida e vellutata e di rapido assorbimento che idrata in profondità e crea un film protettivo sulla pelle che la rende liscia e levigata. Grazie all’azione riempitiva ed elasticizzante attenua le linee sottili e segni di stanchezza. Piacevolmente profumato, rende la pelle uniforme e pronta a ricevere i trattamenti successivi.

Nella formula: Acido ialuronico a doppio peso molecolare – azione idratante e elasticizzante; Estratto dal fiore di Verbasco – protegge dalle dannose radiazioni UV trasformandole in una fonte di luce generata direttamente sulla pelle per un aspetto più radioso, brillante e sano. (I fiori di verbasco sono in grado di “raccogliere” i raggi UV e trasformarli in nuova luce visibile per apparire più brillanti ed essere quindi più visibili al fine di avere più chance di attirare gli impollinatori); Vitamina E – azione antiossidante che aiuta a combattere i radicali liberi.

Contrasta i segni del tempo. Migliora l’idratazione e l’elasticità della pelle. Inoltre, ha un’azione lenitiva e rinforzante dell’epidermide. Complesso idratante – contiene un’elevata concentrazione di molecole altamente idratanti (glicerina, urea, serina). Grazie al rilascio prolungato di queste sostanze, garantisce alla pelle un’idratazione duratura e profonda. Migliora l’integrità della barriera cutanea e l’aspetto della pelle che risulterà più elastica e levigata.

Uplifting eye cream Tubo 15ml, uno speciale mix di attivi (91% ingredienti di origine naturale) che si prende cura della zona perioculare: affina la grana della pelle, la idrata e combatte borse e occhiaie. La texture è arricchita con perle soft focus che riflettono la luce per uno sguardo luminoso e riposato.

Nella formula: Acido ialuronico – potente idratante, stimola la produzione di collagene, rallentando il processo di invecchiamento cutaneo; Niacinamide – vitamina (B3) agisce contro lo stress epidermico causato da raggi UV e luce blu, riduce la comparsa di rughe e rughette migliorando l’elasticità della pelle e riequilibrandone il tono; Caffeina – facilita il drenaggio dei liquidi in eccesso contrastando la formazione delle borse;

Escina – estratta dalla corteccia delle foglie di Ippocastano, agisce sul microcircolo migliorando la permeabilità dei capillari contrastando la comparsa delle occhiaie; Burro di Karité – azione idratante; Olio di argan bio – ha un contenuto superiore al 75% di acidi grassi insaturi per un’azione riparatrice e rigenerante. È ricco di Vitamina E e composti fenolici antiossidanti utili a combattere l’invecchiamento precoce e il rilassamento cutaneo.