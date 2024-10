La skincare routine Immortelle Harmonie de L’Occitane en Provence

La skincare routine premium de L’Occitane en Provence propone una crema viso ed un siero a base di alga rossa marina Jania Rubens, il cui estratto è conosciuto per rigenerarsi eternamente, per le proprietà anti-invecchiamento, per l’azione contro la perdita di fermezza e la comparsa di rughe.

Questo straordinario ingrediente naturale rappresenta, insieme all’Immortelle, il cuore della nuova linea, progettata per contrastare le rughe e rimodellare i contorni del viso.

L’Occitane Crema Harmonie Divine 50ml

Questa crema torna con una texture olio-in-crema che si assorbe facilmente lasciando la pelle elastica e rimpolpata. Aiuta a scolpire il contorno del viso e offre un effetto liftante.

Perfetto per:

Effetto liftante

Definizione del contorno del viso

Miglioramento della tonicità della pelle

Ravviva la luminosità

Rughe levigate

L’Occitane Siero Harmonie Divine 30ml

Un trattamento viso specifico che agisce sui 3 livelli fondamentali per una pelle giovane: ridefinisce i contorni del viso, rassoda e rimpolpa la pelle, leviga e distende la pelle.

Questo trattamento contiene 8.500 microgocce di olio dei nostri più potenti attivi anti-età di Immortelle e dell’alga rossa Jania Rubens, provenienti dalla Corsica.

La sua texture in gel favorisce un assorbimento rapido, lasciando la pelle idratata e tonica.

Perfetto per: