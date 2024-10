La meraviglia dell’autunno all’hotel Gassenhof di Racines

L’autunno in Val Ridanna si tinge di colori straordinari e l’hotel Gassenhof 4*S, guidato con passione dai fratelli Manfred e Stefan Volgger, si prepara ad accogliere i suoi ospiti per un soggiorno unico all’insegna della bellezza naturale e del benessere. Con due pacchetti esclusivi: “Avventure autunnali” e “Offerta Vitalpina” l’hotel dei fratelli Volgger offre esperienze pensate per soddisfare le esigenze di chi cerca avventura e relax in un contesto autentico.

All’hotel Gassenhof, ogni soggiorno diventa un’occasione per connettersi con la natura e ritrovare il proprio equilibrio: grazie al programma settimanale è infatti possibile vivere un’ampia varietà di attività giornaliere, come escursioni guidate, yoga, sessioni di rilassamento nella Gassenloge-Spa, degustazioni di prodotti locali e molto altro.

Il pacchetto “Avventure autunnali” è concepito per chi desidera immergersi nell’atmosfera autunnale della Val Ridanna. Gli ospiti possono esplorare i sentieri incantevoli attraverso escursioni guidate, scoprendo i segreti di una natura che si prepara all’inverno. Tra le esperienze offerte spicca l’escursione alla “Wildn Alm”, una baita di proprietà dell’hotel, dove gli ospiti possono preparare il tipico “Kaiserschmarrn” altoatesino con Manfred e Stefan, autentici custodi delle tradizioni culinarie locali.

Questa esperienza non solo delizia il palato, ma crea anche un legame unico con la cultura e la comunità della zona. Il pacchetto include anche l’accesso all’area wellness della Gassenloge-Spa e al Gassenhofbadl, dove gli ospiti possono rilassarsi in una delle numerose saune, godere di un bagno ristoratore o fare una nuotata nella piscina riscaldata, con vista panoramica sulla valle. Gli amanti del relax possono scegliere tra diversi trattamenti benessere, ideali per recuperare energia dopo una giornata trascorsa tra natura e avventura.

L’“Offerta Vitalpina” è un invito a scoprire le meraviglie naturali della regione, attraverso passeggiate nei boschi e trekking tra i colori vibranti dell’autunno. Gli ospiti possono approfittare di percorsi guidati che attraversano paesaggi incantevoli, immergendosi in un ambiente sereno e tranquillo.

Il pacchetto include inoltre prodotti per il benessere, come 3 barrette bio Vitalpina, una borraccia Aurino Salewa da 0,75 L, utilizzabile durante il soggiorno e da portare con sé, oltre ad un gel gambe rinfrescante Team Dr. Joseph, ideale per il recupero post-escursione.

La linea Dr. Joseph rappresenta un pilastro dell’offerta wellness dell’Hotel Gassenhof, con una gamma di prodotti cosmetici naturali che riflettono l’attenzione verso l’ecosostenibilità e il benessere. I trattamenti utilizzano ingredienti locali come arnica e iperico per massaggi rilassanti e rigeneranti. Filosofia che si allinea all’impegno dell’hotel per un’esperienza autentica e green.