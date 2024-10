L’Or Végétal di Melvita, la linea dal profumo di foresta

L’odore della foresta è qualcosa che non si dimentica. È una miscela di humus, corteccia, aghi di pino arrostiti, muschio… insomma, tutte quelle fragranze boisée con cui ogni foresta crea la sua firma olfattiva unica. Per ricordare la foresta nella linea L’Or Végétal, Melvita si è affidata al talentuoso «naso» Sidonie Lancesseur. Profumiera con la passione per gli ingredienti puri, che unisce eleganza e autenticità in profumi che riaccendono i ricordi e suscitano emozioni.

L’Or Végétal è stato concepito per riconnettere corpo e mente al potere calmante della foresta. Il profumo si apre con una fresca combinazione di eucalipto, menta e rosmarino nelle note di testa. Nel cuore della fragranza emergono il cedro, la salvia sclarea e il galbano che si sviluppano su una base avvolgente di patchouli e incenso. Concepito come un’immersione nel verde, il profumo si basa sulle virtù terapeutiche di ogni nota olfattiva: EUCALIPTO – lenisce i muscoli doloranti e allevia lo stress; MENTA – favorisce il rilassamento e stimola l’energia; CEDRO – rilassa e ri-equilibra; ROSMARINO – riduce la fatica e la tensione nervosa, stimolando il corretto funzionamento della memoria.

La linea L’Or Végétal è così composta: