L’eleganza senza tempo del divano Vittorio di Marac

MARAC è un marchio italiano leader nella produzione di imbottiti, fondato nel 1969 con l’obiettivo di unire tradizione, cultura e innovazione. Una storia di eccellenza, di famiglia e di passione che ora la seconda generazione continua a raccontare con collezioni contemporanee che esprimono il meglio del made in Italy nel mondo.

Oggi, sotto la direzione artistica di Enrico Cesana, MARAC si distingue per la capacità di coniugare l’esperienza, la concretezza e la conoscenza maturata in più di 50 anni di attività con una visione illuminata dell’abitare moderno basata su qualità, buon gusto, bellezza e comfort. La proposta che più rappresenta questa filosofia è la collezione Vittorio, una delle ultime creazioni firmate dal fondatore dell’azienda Vittorio Marelli.

Eleganza senza tempo e cura sartoriale. Il divano Vittorio è questo. Il modello è sinonimo di solidità, resistenza e sostegno ottimale per un grande comfort garantito in ogni dettaglio, come i grandi cuscini degli schienali che ne definiscono l’estetica e la funzionalità.

La collezione è disponibile in diverse varianti e rivestimenti per la massima personalizzazione, con la particolarità di avere dei piedini esclusivi in alluminio con finitura nickel nero. Un divano dal design contemporaneo che, con le sue linee pulite e minimali, si inserisce in qualsiasi contesto aggiungendo uno stile raffinato e personale agli ambienti.